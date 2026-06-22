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22 июня 2026 в 09:46

Домашние баурсаки на молоке: пышные, румяные, с хрустящей корочкой. Маленькие солнышки на завтрак

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, яйцо, молоко и дрожжи и за час жарю во фритюре домашние баурсаки, маленькие солнышки, которые пекла моя бабушка. Тесто замешиваю, даю подойти, скатываю в шарики и обжариваю до золотистого цвета. Никакой сложной выпечки, никаких редких ингредиентов — только простые продукты и тепло рук.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные колобки с хрустящей корочкой и нежной, воздушной сердцевиной — идеально к чаю, с медом или сгущенкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 1 стакан теплого молока (или воды), 1 яйцо, 1 ст. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 2 ст. ложки растительного масла (в тесто) и масло для фритюра. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Добавьте яйцо, масло, соль и муку, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 40–60 минут до увеличения в объеме. Обомните тесто, сформируйте небольшие шарики (размером с грецкий орех). Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле, обжарьте баурсаки порциями до золотистого цвета, постоянно переворачивая. Выложите на бумажное полотенце, дайте стечь лишнему маслу. Подавайте теплыми с медом, вареньем или сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти домашние баурсаки. Даже те, кто не любит жареное тесто, уплетали их с медом. Кстати, вместо молока можно взять кефир — баурсаки станут еще пышнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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