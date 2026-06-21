Самая нежная рыба, которую я пробовал. Скумбрия в творожном маринаде — это взрыв вкуса

Самая нежная рыба, которую я пробовал. Скумбрия в творожном маринаде — это взрыв вкуса

Я люблю эксперименты, но сочетание творога и скумбрии казалось бредом. Оказалось, это лучший способ сделать рыбу нежной и бархатистой.

Ингредиенты

Скумбрия свежемороженая — 1 шт. (около 250 г), творог 5% — 100 г, соль — 100 г, сахар — 1 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, укроп сушеный — по вкусу, кориандр молотый — 1 ч. л., лимон — 1 шт. (сок и цедра), масло растительное — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала размораживаю скумбрию, потрошу, отрезаю голову и хвост. Пластую на два филе, кости стараюсь убрать пинцетом. Тем временем смешиваю творог с солью, сахаром и всеми специями. Натираю туда цедру лимона и вливаю его сок. Этой творожной массой тщательно обмазываю каждое филе со всех сторон.

Кладу рыбу в контейнер, закрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 6 часов. Через пару часов переворачиваю, чтобы маринад пропитал равномерно. Готовую скумбрию промываю от творога, обсушиваю, нарезаю ломтиками и поливаю растительным маслом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Скумбрия получилась сочнее, чем в любом ресторане, без единой жесткой прожилки. Я добавил немного укропа в маринад — получилось вообще бомбически. Хранится в холодильнике три дня, не теряя вкуса.