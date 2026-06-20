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20 июня 2026 в 15:00

Забудь про надоевшую селедку под шубой. Вот тебе домашняя скумбрия в банке — быстро, сочно, без возни

Фото: D-NEWS.ru
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Никакого запаха в квартире, никаких лишних движений. Просто скумбрия, лук, масло и банка — идеальная закуска готова.

Ингредиенты

Скумбрия — 1 шт., лук репчатый — 200 г, масло растительное — 200 мл, соль — 1,5 ст. л., сахар — 0,9 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, лавровый лист — 2–3 шт.

Как готовлю

Рыбу чищу, режу на куски толщиной 2–3 см. Лук шинкую полукольцами. Сначала укладываю в чистую банку слой лука, потом слой рыбы. Повторяю, пока не закончатся продукты. В отдельной миске смешиваю соль, сахар, перец и масло — это наш рассол.

Заливаю им рыбу в банке, закрываю капроновой крышкой и отправляю в холодильник на трое суток. Самое сложное — это ждать. Но через три дня ты откроешь банку и поймешь, что оно того стоило. Рыба получается нежной, промасленной и невероятно ароматной.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Просто закинул куски скумбрии в банку с луком и специями, забыл на три дня — и получил нежнейшее филе, которое тает на языке. Меня удивило, что рыба не развалилась, а осталась упругой, хоть на бутерброд, хоть вилкой. Рекомендую подавать с ржаным хлебом и холодным пивом — идеально.

Проверено редакцией
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