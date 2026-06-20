Беру пачку слоеного теста и собираю хрустящие круассаны с обалденной начинкой — вкуснота вместо надоевшей пиццы

Когда хочется чего-то вкуснее обычных бутербродов, готовлю такие закусочные круассаны. Снаружи они получаются румяными и хрустящими, а внутри скрывается сочная начинка из копченой курицы, сыра, свежих овощей и пикантной моркови по-корейски. Выглядят как еда из кофейни, а готовятся намного проще, чем кажется.

Особенно удобно брать такие круассаны с собой. Они подходят для перекуса на работе, поездки на природу или семейного пикника. А начинку можно менять под свой вкус.

Для приготовления вам понадобится: слоеное дрожжевое тесто — 400 г, копченая куриная грудка — 200 г, сыр полутвердый — 150 г, помидоры — 100 г, листовой салат — 80 г, морковь по-корейски — 80 г, сырный соус — 50 г, яичный желток — 1 шт., мука — 20 г.

Тесто заранее разморозьте при комнатной температуре, слегка раскатайте и нарежьте длинными треугольниками. У основания каждого сделайте небольшой надрез и сверните заготовки в круассаны.

Выложите на противень с пергаментом и оставьте на 20–30 минут для подъема. Смажьте желтком и выпекайте при 180 градусах около 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые круассаны полностью остудите и разрежьте вдоль пополам.

На нижнюю часть выложите листья салата, ломтики помидоров, сыр, копченую курицу и морковь по-корейски. Добавьте немного сырного соуса и накройте верхней половинкой круассана.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит готовить такие круассаны перед поездками и пикниками. Больше всего нравится, что они остаются вкусными даже спустя несколько часов. А чтобы тесто дольше сохраняло хрустящую корочку, соус лучше наносить прямо на курицу, а не на сам круассан.