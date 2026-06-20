Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 14:05

Беру пачку слоеного теста и собираю хрустящие круассаны с обалденной начинкой — вкуснота вместо надоевшей пиццы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то вкуснее обычных бутербродов, готовлю такие закусочные круассаны. Снаружи они получаются румяными и хрустящими, а внутри скрывается сочная начинка из копченой курицы, сыра, свежих овощей и пикантной моркови по-корейски. Выглядят как еда из кофейни, а готовятся намного проще, чем кажется.

Особенно удобно брать такие круассаны с собой. Они подходят для перекуса на работе, поездки на природу или семейного пикника. А начинку можно менять под свой вкус.

Для приготовления вам понадобится: слоеное дрожжевое тесто — 400 г, копченая куриная грудка — 200 г, сыр полутвердый — 150 г, помидоры — 100 г, листовой салат — 80 г, морковь по-корейски — 80 г, сырный соус — 50 г, яичный желток — 1 шт., мука — 20 г.

Тесто заранее разморозьте при комнатной температуре, слегка раскатайте и нарежьте длинными треугольниками. У основания каждого сделайте небольшой надрез и сверните заготовки в круассаны.

Выложите на противень с пергаментом и оставьте на 20–30 минут для подъема. Смажьте желтком и выпекайте при 180 градусах около 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые круассаны полностью остудите и разрежьте вдоль пополам.

На нижнюю часть выложите листья салата, ломтики помидоров, сыр, копченую курицу и морковь по-корейски. Добавьте немного сырного соуса и накройте верхней половинкой круассана.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит готовить такие круассаны перед поездками и пикниками. Больше всего нравится, что они остаются вкусными даже спустя несколько часов. А чтобы тесто дольше сохраняло хрустящую корочку, соус лучше наносить прямо на курицу, а не на сам круассан.

Проверено редакцией
Читайте также
Делаю огромный казан — и мало: летнее жаркое по-домашнему — бедро курицы, картошка и овощи
Общество
Делаю огромный казан — и мало: летнее жаркое по-домашнему — бедро курицы, картошка и овощи
Вместо селедки под шубой беру копченую скумбрию и готовлю «Кольцо» — салат просто шикарный, а продукты самые простые
Общество
Вместо селедки под шубой беру копченую скумбрию и готовлю «Кольцо» — салат просто шикарный, а продукты самые простые
Беру пачку теста, черный шоколад и клубнику: быстрые круассаны к чаю и кофе — минимум усилий, и у вас выпечка круче, чем в кондитерской
Общество
Беру пачку теста, черный шоколад и клубнику: быстрые круассаны к чаю и кофе — минимум усилий, и у вас выпечка круче, чем в кондитерской
Французский шик для всей семьи: эти ленивые круассаны — гениальный трюк для идеального завтрака
Общество
Французский шик для всей семьи: эти ленивые круассаны — гениальный трюк для идеального завтрака
Мешаю курицу, 2 ложки майонеза и сыр — такие рубленые котлетки выходят нежными и сочными
Общество
Мешаю курицу, 2 ложки майонеза и сыр — такие рубленые котлетки выходят нежными и сочными
еда
круассаны
перекус
пикник
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запорожская АЭС снова полностью обесточена
Автобус поврежден при атаке БПЛА ВСУ в Горловке
Сильное землетрясение пошатнуло остров Крит
Филиппо потребовал от властей Франции прекратить поддержку Украины
ПВО России за семь часов сбила 57 украинских беспилотников
Россия осудила атаку террористов в африканской стране
Финский аэропорт пошел на крайние меры без рейсов из России
Россиян предупредили о набирающей популярность схеме обмана с QR-кодами
Молодой москвич оказался в больнице со страшным диагнозом после бани и пива
Бастрыкин взял на контроль осквернение символа воинской славы
Саратовские власти прояснили ситуацию с топливом в регионе
Пианистка Романова может пойти под суд за домашнее насилие над дочерью
Удар по детсаду, смерти мирных: как ВСУ атакуют регионы России 20 июня
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающемся погодном апокалипсисе
Россиян предупредили о самых популярных схемах обмана туристов в Китае
Фитнес-эксперт рассказал, какие виды спорта предпочитают россияне
Британия испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ
Генконсульство не получило обращений от россиян после ЧП в Анталье
Один из российских НПЗ попал под прицел ВСУ
Ребенок сбежал из детского сада в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.