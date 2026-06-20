Делаю огромный казан — и мало: летнее жаркое по-домашнему — бедро курицы, картошка и овощи

Делаю огромный казан — и мало: летнее жаркое по-домашнему — бедро курицы, картошка и овощи

Летом такие блюда особенно выручают. За один раз получается большой казан ароматного жаркого, которого хватает на всю семью. Куриные бедрышки делают его сочным, картошка отвечает за сытность, а сезонные овощи добавляют яркий вкус и летний аромат.

Особенно нравится добавлять молодой кабачок. Во время тушения он становится нежным, пропитывается мясным соком и делает жаркое еще сочнее. Получается простое домашнее блюдо, которое всегда съедается быстрее, чем планировалось.

Для приготовления вам понадобится: филе бедра курицы — 1 кг, картофель — 1,5 кг, кабачок — 500 г, лук репчатый — 300 г, морковь — 200 г, болгарский перец — 200 г, чеснок — 4 зубчика, растительное масло — 30 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. ложка, зелень — 20 г, вода — 300 мл.

Филе бедра нарежьте крупными кусочками и обжарьте в казане до легкой золотистой корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте до мягкости.

Затем отправьте в казан морковь, болгарский перец и чеснок. Через несколько минут добавьте картофель крупными кубиками и молодой кабачок. Посолите, поперчите, всыпьте паприку и хорошо перемешайте. Влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 35–40 минут до полной готовности овощей.

За несколько минут до окончания приготовления добавьте рубленую зелень.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит это жаркое за простоту и универсальность: «Летом чаще всего готовлю его именно с кабачком — он делает блюдо более сочным и легким. А еще такое жаркое становится только вкуснее на следующий день, когда овощи и мясо окончательно обмениваются ароматами».