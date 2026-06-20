Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 12:34

Делаю огромный казан — и мало: летнее жаркое по-домашнему — бедро курицы, картошка и овощи

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Летом такие блюда особенно выручают. За один раз получается большой казан ароматного жаркого, которого хватает на всю семью. Куриные бедрышки делают его сочным, картошка отвечает за сытность, а сезонные овощи добавляют яркий вкус и летний аромат.

Особенно нравится добавлять молодой кабачок. Во время тушения он становится нежным, пропитывается мясным соком и делает жаркое еще сочнее. Получается простое домашнее блюдо, которое всегда съедается быстрее, чем планировалось.

Для приготовления вам понадобится: филе бедра курицы — 1 кг, картофель — 1,5 кг, кабачок — 500 г, лук репчатый — 300 г, морковь — 200 г, болгарский перец — 200 г, чеснок — 4 зубчика, растительное масло — 30 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. ложка, зелень — 20 г, вода — 300 мл.

Филе бедра нарежьте крупными кусочками и обжарьте в казане до легкой золотистой корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте до мягкости.

Затем отправьте в казан морковь, болгарский перец и чеснок. Через несколько минут добавьте картофель крупными кубиками и молодой кабачок. Посолите, поперчите, всыпьте паприку и хорошо перемешайте. Влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 35–40 минут до полной готовности овощей.

За несколько минут до окончания приготовления добавьте рубленую зелень.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит это жаркое за простоту и универсальность: «Летом чаще всего готовлю его именно с кабачком — он делает блюдо более сочным и легким. А еще такое жаркое становится только вкуснее на следующий день, когда овощи и мясо окончательно обмениваются ароматами».

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо селедки под шубой беру копченую скумбрию и готовлю «Кольцо» — салат просто шикарный, а продукты самые простые
Общество
Вместо селедки под шубой беру копченую скумбрию и готовлю «Кольцо» — салат просто шикарный, а продукты самые простые
Врач объяснил, как защититься от пищевой инфекции летом
Здоровье/красота
Врач объяснил, как защититься от пищевой инфекции летом
Как правильно жарить свинину: топ-6 секретов для идеального мяса
Семья и жизнь
Как правильно жарить свинину: топ-6 секретов для идеального мяса
Как жарить рыбу, курицу, говядину и свинину: 4 рецепта и правильное время
Семья и жизнь
Как жарить рыбу, курицу, говядину и свинину: 4 рецепта и правильное время
Эти 3 рецепта курицы в духовке спасут любой обед или ужин
Семья и жизнь
Эти 3 рецепта курицы в духовке спасут любой обед или ужин
еда
жаркое
овощи
лето
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России взяли под огневой контроль важную трассу в ДНР
Ракетный удар по Белгороду 20 июня: что известно, сколько жертв, разрушения
Россиянин открыл в Таиланде подпольный нудистский курорт
Молодую учительницу арестовали за секс с шестью учениками
Один из основателей Ubisoft разбился на самолете
Юный футболист погиб от удара мячом в грудь
На Украине назвали число граждан, покинувших страну с 2022 года
Евродепутат заявил о недовольстве европейцев антироссийской политикой
Стоимость визы Японии для иностранцев выросла в пять раз
ВСУ атаковали территорию детского сада в российском регионе
«Мы соседи»: Польша захотела принять участие в украинских переговорах
Июньский снегопад остановил движение на участке трассы в Забайкалье
Беспилотную опасность объявили в одном из регионов Сибири
Триумф на чемпионате Европы: фото российских саблисток с золотом
Обстановка в Крыму 20 июня: что с поездами, маршрут до Керчи, как доехать
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Саратовской области
Сальдо рассказал о взятии под контроль БПЛА трассы «Новороссия»
Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе под Ставрополем
Кинокритик высоко оценил творчество умершего режиссера сериала «Друзья»
Российские войска уничтожили цеха по производству беспилотников ВСУ
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.