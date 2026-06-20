Этот лосось в духовке — мое секретное оружие, когда лень стоять у плиты

Этот лосось в духовке — мое секретное оружие, когда лень стоять у плиты

Забудь про сковородку и запах рыбы по всей квартире. Этот лосось готовится в фольге и получается сочным, как в ресторане.

Ингредиенты

Филе лосося — 400 г, лимон — 1 шт., соль — 1 ч. л., перец черный — 0,5 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 200 градусов. Лимоны нарезаю тонкими кружками, половину выкладываю на фольгу. Кладу сверху филе лосося, солю, перчу, поливаю маслом и посыпаю измельченным чесноком. Накрываю рыбу оставшимися кружками лимона и плотно заворачиваю фольгу в конверт. Отправляю в духовку ровно на 20 минут. Самое сложное — не открыть фольгу сразу: даю рыбе отдохнуть пару минут, и она просто тает на вилке.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Лосось получился нежнейшим, с хрустящей корочкой сверху и сочной серединой — и все это за 20 минут! Меня поразило, что даже без сложных специй вкус оказался насыщенным и ярким. Совет: не жалейте лимона, он дает ту самую свежесть.