Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 15:39

Этот лосось в духовке — мое секретное оружие, когда лень стоять у плиты

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудь про сковородку и запах рыбы по всей квартире. Этот лосось готовится в фольге и получается сочным, как в ресторане.

Ингредиенты

Филе лосося — 400 г, лимон — 1 шт., соль — 1 ч. л., перец черный — 0,5 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 200 градусов. Лимоны нарезаю тонкими кружками, половину выкладываю на фольгу. Кладу сверху филе лосося, солю, перчу, поливаю маслом и посыпаю измельченным чесноком. Накрываю рыбу оставшимися кружками лимона и плотно заворачиваю фольгу в конверт. Отправляю в духовку ровно на 20 минут. Самое сложное — не открыть фольгу сразу: даю рыбе отдохнуть пару минут, и она просто тает на вилке.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Лосось получился нежнейшим, с хрустящей корочкой сверху и сочной серединой — и все это за 20 минут! Меня поразило, что даже без сложных специй вкус оказался насыщенным и ярким. Совет: не жалейте лимона, он дает ту самую свежесть.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиян предупредили о набирающей популярность схеме обмана с QR-кодами
Общество
Россиян предупредили о набирающей популярность схеме обмана с QR-кодами
Россиян предупредили о самых популярных схемах обмана туристов в Китае
Общество
Россиян предупредили о самых популярных схемах обмана туристов в Китае
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
Общество
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
Беру пачку слоеного теста и собираю хрустящие круассаны с обалденной начинкой — вкуснота вместо надоевшей пиццы
Общество
Беру пачку слоеного теста и собираю хрустящие круассаны с обалденной начинкой — вкуснота вместо надоевшей пиццы
Делаю огромный казан — и мало: летнее жаркое по-домашнему — бедро курицы, картошка и овощи
Общество
Делаю огромный казан — и мало: летнее жаркое по-домашнему — бедро курицы, картошка и овощи
Общество
рецепты
еда
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, какой срок грозит напавшему в Краснодаре с мачете
В Польше заявили о стягивании войск к границам России
Стало известно, через какую процедуру пройдет атаковавший ТЦ в Краснодаре
Вэнс раскрыл введенный Трампом дресс-код Белого дома
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ в Дружковке
Трамп заявил, что вандалы повредили зеркальный пруд в Вашингтоне
Криминалист ответил, что могло повлиять на напавшего с мачете в Краснодаре
В СК России по Краснодарскому краю возбудили дела из-за нападения на ТЦ
Иран снова перекрыл Ормузский пролив
Появилось видео допроса мужчины, напавшего на ТЦ в Краснодаре
Синоптики рассказали, где пройдут сильные дожди на следующей неделе
Автомобили с людьми превратились в груду металла на Садовом кольце
Кровавая резня в ТЦ Краснодара: нападение с мачете, сколько жертв, детали
Перед началом резни в ТЦ нападавший взорвал самодельное взрывное устройство
В Израиле заподозрили первый случай заражения Эболой
Число жертв ДТП со скорой в Башкирии возросло
Макрона уличили в присвоении лавров за сделку США и Ирана
Появились детали задержания мужчины, напавшего на ТЦ в Краснодаре
«Инсульт», скандал во Франции, «Миротворец»: как живет Владимир Спиваков
Стали известны данные о нападавшем с мачете в Краснодаре
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.