Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 07:35

Никакого больше желе и варенья. Клубничное масло с фисташками: к хлебцам, тостам или в кашу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру сливочное масло, замороженную клубнику и фисташки и за 10 минут готовлю ароматное масло, которое напоминает о лете даже в морозный новогодний день. Не требует варки или сложных манипуляций: просто размягчила масло, добавила нарезанную клубнику, фисташки, цедру лимона, перемешала, сформировала колбаску и в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, сливочное масло с кисло-сладкими ягодными кусочками, хрустящими орешками и легкой лимонной свежестью — идеально к хлебцам, тостам или в кашу.

Для приготовления вам понадобится: 70 г сливочного масла (комнатной температуры), 6 ягод клубники (свежей или замороженной), 20 г очищенных фисташек, сахарная пудра по вкусу, 0,5 ч. ложки цедры лимона.

Клубнику нарежьте мелкими кубиками (если замороженная, слегка разморозьте и обсушите). Фисташки крупно порубите. Снимите цедру с лимона. Масло взбейте венчиком до легкости, добавьте клубнику, фисташки, цедру и, при желании, сахарную пудру. Хорошо перемешайте. На листе пергамента сформируйте масло в виде колбаски, заверните и отправьте в холодильник или морозильник на 30–60 минут. Подавайте к столу с хрустящими хлебцами или крекерами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это клубничное масло с фисташками. Даже те, кто не любит сладкое масло, уплетали его с хлебцами. Кстати, вместо фисташек можно взять миндаль или грецкие орехи — вкус станет не менее интересным. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Расхватали еще горячим: хлеб с яйцами — завтрак и перекус, который затмит пиццу
Общество
Расхватали еще горячим: хлеб с яйцами — завтрак и перекус, который затмит пиццу
Беру картошку, муку и масло — через 20 минут на столе «Хрустящие дольки»: сочнее и вкуснее обычной жареной
Общество
Беру картошку, муку и масло — через 20 минут на столе «Хрустящие дольки»: сочнее и вкуснее обычной жареной
Горячий бутерброд, который заставит тебя встать с кровати за 15 минут до будильника
Общество
Горячий бутерброд, который заставит тебя встать с кровати за 15 минут до будильника
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Июнь — время клубники! 5 вкусных рецептов выпечки со свежими ягодами
Семья и жизнь
Июнь — время клубники! 5 вкусных рецептов выпечки со свежими ягодами
рецепты
кулинария
завтраки
масло
клубника
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В трех аэропортах Москвы ограничили прием и отправку воздушных судов
«Шокировало республику»: появились новые детали нападения на лагерь в Туве
В России хотят положить конец потоку низкопробных зарубежных фильмов
«Герани» поразили логистический центр почты с вооружением украинской армии
Российский боец закрыл собой ребенка от удара украинского дрона
На Москву надвигаются грозы, ливни и град
Пьяные подруги подожгли кафе, откуда их попросили уйти после конфликта
«Наша цель»: в Бразилии захотели расплачиваться с Россией в нацвалютах
Антирейтинг президента Южной Кореи побил новый рекорд
МО России рассекретило архивные документы о народных дивизиях
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 июня: инфографика
Крымский мост снова перекрыли для движения машин
ВС РФ испепелили штаб ВСУ, налет БПЛА на Москву: новости СВО к утру 22 июня
Россиянина задержали в Таиланде за аферу с недвижимостью
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 300 БПЛА
В Японии объяснили, что произойдет с ракетными установками США после учений
В МИД РФ рассказали, какой российский подход в ООН принес плоды
ВСУ несут значительные потери среди операторов БПЛА
«Ставка на терроризм»: эксперт объяснил тактику ВСУ
В МИД РФ раскрыли, чего у Запада не получится сделать с русским языком
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.