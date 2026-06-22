Никакого больше желе и варенья. Клубничное масло с фисташками: к хлебцам, тостам или в кашу

Никакого больше желе и варенья. Клубничное масло с фисташками: к хлебцам, тостам или в кашу

Беру сливочное масло, замороженную клубнику и фисташки и за 10 минут готовлю ароматное масло, которое напоминает о лете даже в морозный новогодний день. Не требует варки или сложных манипуляций: просто размягчила масло, добавила нарезанную клубнику, фисташки, цедру лимона, перемешала, сформировала колбаску и в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, сливочное масло с кисло-сладкими ягодными кусочками, хрустящими орешками и легкой лимонной свежестью — идеально к хлебцам, тостам или в кашу.

Для приготовления вам понадобится: 70 г сливочного масла (комнатной температуры), 6 ягод клубники (свежей или замороженной), 20 г очищенных фисташек, сахарная пудра по вкусу, 0,5 ч. ложки цедры лимона.

Клубнику нарежьте мелкими кубиками (если замороженная, слегка разморозьте и обсушите). Фисташки крупно порубите. Снимите цедру с лимона. Масло взбейте венчиком до легкости, добавьте клубнику, фисташки, цедру и, при желании, сахарную пудру. Хорошо перемешайте. На листе пергамента сформируйте масло в виде колбаски, заверните и отправьте в холодильник или морозильник на 30–60 минут. Подавайте к столу с хрустящими хлебцами или крекерами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это клубничное масло с фисташками. Даже те, кто не любит сладкое масло, уплетали его с хлебцами. Кстати, вместо фисташек можно взять миндаль или грецкие орехи — вкус станет не менее интересным. Находка, а не рецепт!

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