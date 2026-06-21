Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 18:00

Больше никаких покупных круассанов: творожные рогалики из слоеного теста — через полчаса на столе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творожные рогалики из слоеного теста — это нежная, хрустящая выпечка, которая по вкусу превосходит покупные круассаны. Они получаются золотистыми, воздушными, с нежной начинкой.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 250 г творога (5–9%), 50 г сахара, цедра 1 лимона или апельсина, 1 яйцо (для смазывания).

Рецепт: творог смешайте с сахаром и цедрой. Тесто разморозьте, слегка раскатайте, нарежьте на треугольники (основание 8–10 см). На широкий край каждого треугольника выложите по чайной ложке начинки. Сверните рогалики к острому концу. Выложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала испечь рогалики по этому рецепту. Они получились золотистыми, маслянистыми, с хрустящей корочкой и мягкой сердцевиной. Для большего аромата в начинку можно добавить 1 ч. л. корицы.

Ранее стало известно, как приготовить сахарные бублики из слоеного теста.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
выпечка
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эдинбурге предъявили обвинения мужчине, ранившему пять мусульман
Стала известна скандальная подробность отравления блогерши Астер в Японии
На юге Москвы загорелось здание с парикмахерскими и магазинами
Умер мобилизованный в ВСУ популярный тиктокер
Подростки с электрошокером напали на водителя автобуса
Заминированные купюры нашли в российском регионе
Россияне застряли на канатной дороге из-за грозы
Володин раскрыл, где нужно принять законы о геноциде народа СССР
Учителя «закрыли» на 20 лет за накачку наркотиками и изнасилование ученицы
Первый раунд переговоров между США и Ираном завершился
Разбитое лицо, скандальное видео, развод с женой: как живет Дмитрий Дибров
«Пляжная судья» поплатилась за вынесение решений из сочинских «шезлонгов»
«Ошибка хуже преступления»: Туск высказался о конфликте Варшавы и Киева
В Ирландии начали выселять украинских беженцев
Российская армия поразила украинский склад топлива беспилотниками «Герань»
Трамп дал громкое обещание на фоне всплеска убийств в Чикаго
Названы вероятные цели угроз Зеленского в адрес Белоруссии
Трамп обсуждает нестандартный вариант борьбы с «Хезболлой»
Ушел из жизни тренер победителей Олимпийских игр
Володин предложил Польше выбрать сторону в вопросе Украины
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.