Больше никаких покупных круассанов: творожные рогалики из слоеного теста — через полчаса на столе

Больше никаких покупных круассанов: творожные рогалики из слоеного теста — через полчаса на столе

Творожные рогалики из слоеного теста — это нежная, хрустящая выпечка, которая по вкусу превосходит покупные круассаны. Они получаются золотистыми, воздушными, с нежной начинкой.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 250 г творога (5–9%), 50 г сахара, цедра 1 лимона или апельсина, 1 яйцо (для смазывания).

Рецепт: творог смешайте с сахаром и цедрой. Тесто разморозьте, слегка раскатайте, нарежьте на треугольники (основание 8–10 см). На широкий край каждого треугольника выложите по чайной ложке начинки. Сверните рогалики к острому концу. Выложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала испечь рогалики по этому рецепту. Они получились золотистыми, маслянистыми, с хрустящей корочкой и мягкой сердцевиной. Для большего аромата в начинку можно добавить 1 ч. л. корицы.

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