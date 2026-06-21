Ушел из жизни тренер победителей Олимпийских игр

В возрасте 90 лет скончался заслуженный тренер РФ по велоспорту Евгений Барымов, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России. Его воспитанниками были победитель Олимпиады 1980 года Виталий Петраков и бронзовый призер Олимпиады — 2016 Денис Дмитриев.

Десятки спортсменов, прошедших через его руки, стали мастерами спорта международного класса и чемпионами СССР. Особенно проявились его профессиональные педагогические знания в годы работы тренером велокоманды ЦСКА. Он всегда стремился к достижению высших результатов в спорте. Федерация велосипедного спорта России выражает соболезнования родным и близким, — сказано в некрологе.

Ранее стало известно, что на похоронах известного британского художника Дэвида Хокни присутствовали лишь два человека: друг Жан-Пьер Гонсалвес де Лима и его внучатый племянник Ричард Хокни. Сам покойный настаивал на проведении закрытой церемонии прощания.

До этого в Алтайском крае на 89-м году жизни скончался хирург Владимир Малыгин. Он проработал в Бийской районной больнице 44 года, 36 лет из них был заведующим хирургическим отделением. За полвека врачебной практики Малыгин выполнил более 20 тыс. операций различной сложности.