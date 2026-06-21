Лимонное печенье: нежная вкусняшка к чаю — не черствеет и хорошо хранится

Лимонное печенье: нежная вкусняшка к чаю — не черствеет и хорошо хранится

Это нежное, ароматное и очень вкусное лимонное печенье отличается тем, что долго не черствеет и хорошо хранится. Мягкое песочное тесто с лимонной цедрой и кисло-сладкая лимонная начинка создают идеальный баланс вкуса.

Для теста понадобятся: 1 яйцо, цедра половины лимона, 70 г сливочного масла, 60 г сахара, 1/4 ч. л. соли, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 1 яйцо, 80 г сахара, сок 1 лимона, 20 г кукурузного крахмала, цедра половины лимона, 80 мл воды.

Рецепт: масло разотрите с сахаром, добавьте яйцо, цедру, соль, муку с разрыхлителем, замесите тесто. Разделите на 2 части (большую и меньшую). Большую часть раскатайте, выложите на противень. Для начинки смешайте яйцо, сахар, сок лимона, цедру, крахмал и воду, варите до загустения. Выложите начинку на тесто. Меньшую часть теста натрите на терке сверху. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Нарежьте на квадратики.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже испекла печенье по этому рецепту. Оно получилось рассыпчатым, с ярким цитрусовым ароматом — отличный десерт к чаю или кофе. Совет: чтобы начинка получилась яркой, добавьте в нее 1 ч. л. куркумы.

Ранее стало известно, как приготовить печенье «Палочки» с джемом.