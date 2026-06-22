Горячий бутерброд, который заставит тебя встать с кровати за 15 минут до будильника

Горячий бутерброд, который заставит тебя встать с кровати за 15 минут до будильника

Этот сэндвич я придумал, когда в холодильнике остались только хлеб, бекон и яйца. Теперь это мой коронный номер.

Ингредиенты

Белый хлеб для тостов — 4 ломтика, бекон сырокопченый — 4 полоски, сыр плавленый — 4 ломтика, сыр полутвердый — 60 г, яйцо куриное — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, петрушка — 5 г, майонез — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 180°C. На ломтик хлеба кладу ломтик плавленого сыра, на него — разрезанные пополам полоски бекона, и накрываю вторым ломтиком сыра. Тем временем беру другой ломтик хлеба и стаканом вдавливаю в центр ямку — это самое сложное, чтобы не прорвать мякиш. Смазываю эту ямку майонезом и давлю туда зубчик чеснока.

Накрываю этим ломтиком первый с сыром и беконом, сверху в ямку выпускаю яйцо — слежу, чтобы белок не убежал за края. Солю, перчу, посыпаю все вокруг желтка тертым полутвердым сыром, прокалываю желток зубочисткой, чтобы не лопнул в духовке. Запекаю на пергаменте 15 минут, посыпаю рубленой петрушкой и подаю, пока сыр тянется.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, ну, бутерброд и бутерброд, но когда на сковороде зашипел бекон, а сыр начал тянуться, я понял — это магия. Вкус получился просто бомбический: хрустящая корочка, нежный желток и соленый бекон. Рекомендую есть сразу, пока сыр горячий и тянется.