В Омске отказались от доски в честь погибшего бойца СВО: нужны ли РФ герои Депутат Соболев о том, как избежать скандалов вокруг памяти убитых на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Соболев

Накануне в Омске разразился скандал из-за отказа директора одной из местных школ установить на здании мемориальную доску в честь погибшего в СВО выпускника Алексея Ямщикова. Власти города заявили, что такие полномочия есть только у топонимической комиссии. О том, как надо сохранять память о военных, как это происходит сейчас и как было в СССР, NEWS.ru рассказал член комитета Госдумы по обороне и глава Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА) Виктор Соболев.

Кто должен решать вопросы об исторической памяти

— Нужно обязательно увековечивать память людей, которые проявили героизм и стали героями России. На здании школы, где учился тот или иной герой, безусловно, должна висеть мемориальная доска в его честь. Никаких сомнений в этом нет и быть не может.

Что касается конкретно ситуации в Омске, то нужно разобраться в ее деталях. Если речь идет о человеке, который действительно заслуживает такой почести, как размещение мемориальной доски на здании школы, то, безусловно, доска должна там висеть.

Если, как утверждают инициаторы увековечивания памяти убитого военного, они собрали все документы, но директор школы им отказала в размещении доски, то возникает вопрос, на своем ли месте находится этот человек. Но есть определенный статус и процедура: если человек является Героем России, если он награжден орденом Мужества и другими серьезными наградами, тут должна решать специальная комиссия, которая должна быть в городе, а не директор школы.

Зачем нужны топонимические и историко-экспертные комиссии

— При каждом мэре и губернаторе в России должна быть компетентная комиссия, которая бы занималась этими вопросами (увековечивания памяти военных и других заслуживающих этого людей. — NEWS.ru), давала бы квалифицированные заключения. В противном случае у нас чиновники могут допускать разные безобразия, а я не думаю, что без их позволения в регионах устанавливается тот или иной памятник.

Например, в Шолоховском районе Ростовской области уже больше 15 лет стоит памятник воевавшему на стороне Третьего рейха белогвардейскому атаману Петру Краснову. И этот монумент возвели недалеко от усадьбы писателя Михаила Шолохова — человека и писателя настолько советского, что это выглядит самым настоящим кощунством. Кроме того, до недавнего времени в Ростове-на-Дону существовал памятник барону Петру Врангелю, боровшемуся с советской властью в годы Гражданской войны. Но его недавно снесли по требованию жителей города.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно ли ставить памятники участникам боевых действий на Украине

— Давайте сначала закончим боевые действия, а потом будем решать вопрос с установкой памятников. Например, все советские мемориалы участникам Сталинградской битвы, Курского сражения и других исторических событий были установлены уже после окончания Второй мировой войны, когда действительно осмыслили и разобрались в том, кто какую лепту внес. Есть люди, которые действительно являются героями и, безусловно, им должны быть поставлены мемориалы и памятники.

Как увековечивали память фронтовиков в СССР

— В Советском Союзе до установки масштабных мемориалов всегда ставились временные памятники героям. Также обелиски устраивались на братских могилах. Но какие-то крупные и капитальные памятники устанавливались только спустя какое-то время. В их создании принимали участие выдающиеся скульпторы, а решения об облике и концепции монументов принимались на уровне правительства и ЦК КПСС.

Также в СССР размещались мемориальные доски героям Великой Отечественной войны. Я помню, когда мы еще учились в школе, вешались красные звезды на тех домах, где жили фронтовики. Мой отец был участником Великой Отечественной, и на нашем доме тоже висел такой памятный знак.

Как увековечивали память участников войн в Афганистане и Чечне

— Афганская кампания завершилась во времена Михаила Горбачева. В тот период был вопиющие случаи: ее участники обращались к властям по каким-то элементарным вопросам, связанным с социальным обеспечением, а им некоторые чиновники отвечали: «А я вас туда не посылал».

В конце 1980-х люди не получили должного внимания, и только после распада СССР появились общества воинов-афганцев, которые ставили памятники и мемориальные доски в разных регионах. Но в 1990-е государство не принимало особого участия в этих вопросах.

Увековечивание памяти участников чеченских войн проводилось параллельно с «афганцами». Существуют и памятники, и мемориалы в честь «чеченцев», но на тот момент государство стало принимать участие в увековечивании их памяти.

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