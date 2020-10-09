Не так съели: на что Ельцин Центр получает миллиарды из бюджета

На реставрацию дореволюционной усадьбы Бобринских в Москве, в которой расположится филиал Ельцин Центра, налогоплательщики отдадут около 2 млрд рублей. На фоне не менее масштабных проектов такая сумма кажется завышенной, хотя занимающаяся проектом компания уверяет, что работает честно. Заказчиком выступает Управление делами президента РФ. NEWS.ru разбирался, насколько обоснованными являются данные траты и в какую сумму всё это обходится бюджету.

Фрадков распорядился

На сайте Госдумы обнародован проект закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Из него следует, что в следующие 12 месяцев казна увеличивает расходы «на реконструкцию объекта капитального строительства „Городская усадьба (Дом Бобринских)“ по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12, стр. 1, 2, 7, 12 в 2021 году» на 300 млн рублей. Как рассказывал в 2018 году исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов, по данному адресу будет располагаться московский филиал институции, «головная» часть которой находится в Екатеринбурге. Из рассказа администратора следует, что ещё в середине 2000-х годов тогдашний глава правительства Михаил Фрадков издал распоряжение, согласно которому центру первого президента московская усадьба передавалась в бессрочное пользование.

Собственник здания — Российская Федерация, и нам было поручено использовать бюджетную субсидию на проектные и противоаварийные работы, которые проводились в 2009–2015 годах. <...> После согласования проекта в 2015–2016 годах с Мосгорнаследием и Минстроем РФ проект был принят Госстройэкспертизой, и только затем мы вошли в Федеральную адресную инвестиционную программу. Было выделено порядка 1 млрд 500 млн рублей. Финансирование и организацию всех работ сейчас ведёт Управление делами президента РФ («Дом Бобринских» находится в ведении Управления зданиями органов государственной службы, а оно является подразделением Управления делами Президента РФ), под контролем Администрации президента РФ, учредителя президентского центра Б. Н. Ельцина, — рассказывал Дроздов.

Также он утверждал, что реставрацию планировали завершить в конце 2019 года. По информации представителя «Ельцин-центра», московский филиал должен был заработать ещё в начале этого года, но из-за ситуации с коронавирусом открытие перенесли на вторую половину 2021-го.

Согласно данным сайта госзакупок, за 2016–2019 годы на реставрацию усадьбы Бобринских потратили около 1,65 млн рублей. Таким образом, все работы вместе с увеличением бюджетных расходов в 2021 году на приспособление исторического здания под нужды государственной институции обойдутся налогоплательщикам почти в 2 млрд рублей.

Данная сумма вдвое превышает расходы на недавно завершённую масштабную реставрацию знаменитого московского памятника конструктивизма — Дома Наркомфина на Новинском бульваре. По данным РБК, компания «Лига прав», которая в 2016 году приобрела на городских торгах часть помещений в здании за 101,4 млн рублей, вложила в реставрацию памятника по проекту архитектурного бюро «Гинзбург Архитектс» около 1 млрд рублей (на восстановление памятника советского архитектурного авангарда инвестор, в частности, в августе 2017 года брал кредит в размере 855 млн рублей).

Дом Наркомфина после реставрации АГН «Москва»

До реставрации здание на Новинском бульваре было в удручающем состоянии и находилось под угрозой утраты. Усадьба Бобринских с конца 1990-х годов являлась и вовсе заброшенной, а в 2007-м там вспыхнул пожар.

NEWS.ru попросил экспертов в области зодчества сравнить два этих проекта на предмет того, какую из построек сложнее и дороже реставрировать — конструктивистский дом площадью 3997 квадратных метров или усадьбу конца XVIII века площадью 3080 квадратных метров. Как предполагает архитектор Евгений Спирин, всё зависит от множества нюансов, которые выясняются в результате исследований. Однако, по его мнению, памятник советского авангарда восстанавливать сложнее в силу различных причин, связанных с материалами и особенностями экспериментальных решений.

Реставратор Пётр Шутов, наоборот, предполагает, что работы в доме на Малой Никитской могут быть тяжелее, чем на Новинском бульваре, поскольку в дореволюционной усадьбе есть «лепнина, паркеты, люстры и прочие излишества». К тому же он обратил внимание, что, скорее всего, «будет очень дорогое инженерное обеспечение музея, часто закупаемое за границей», и не исключил, что также «в сумму входит и создание интерактивных программ, съёмка и монтаж роликов для экспозиции, архивная работа».

Не по законам свободного рынка

Реставрационные работы в усадьбе Бобринских ведёт специализированная организация Alexandria, руководителем которой является известный скульптор Салават Щербаков. В интервью NEWS.ru он сказал, что его организация не испытывает проблем с финансированием и «работает честно». Также он обратил внимание на важность такой деятельности, поскольку речь идёт о сохранении объектов культурного наследия и защите их от утраты.

yeltsin.ru

Мы занимаемся только реставрацией памятников культурного наследия. Изменения стоимости бывают в процессе либо в сторону увеличения, либо уменьшения. Например, ступени там лежат каменные с XVIII века, и оказалось, что они лежат на деревянных направляющих брусьях, которые давно сгнили, но этого не было видно под камнем. И в результате надо всё демонтировать изнутри. Такие вынужденные изменения открываются в процессе работ. Что касается усадьбы Бобринских, то этот объект находится под надзором профессиональных реставраторов. Салават Щербаков скульптор скульптор

Писатель Герман Садулаев не видит смысла в больших тратах на создание филиала Ельцин Центра. При этом в работе самой институции, несмотря на критическое отношение к деятельности первого президента РФ, он не наблюдает негатива. По мнению литератора, ранее данная структура выступала учредителем международного литературного конкурса «Русская премия», который был призван поддерживать русскоязычных писателей мира.

Я не с симпатией отношусь к ельцинским временам, но демонизировать имя Ельцина я бы не стал — это часть нашей истории. Однако я не вижу большого смысла в воздвижении всё новых и новых центров и зданий. Зачем? Я думаю, что те же деньги тот же самый фонд Ельцина мог бы вложить в какие-то гуманитарные проекты. У нас есть нужда в гуманитарных проектах развития сотрудничества между странами бывшего СНГ. Почему «Русскую премию», которую организовывал фонд Ельцина, закрыли? То есть мы не наращиваем своё культурное присутствие в странах бывшего СНГ, а потихоньку отступаем. Герман Садулаев писатель писатель

Публицист Павел Пряников полагает, что подобные центры должны открываться на частные деньги. В результате же государство тратит огромные средства, которые могли дать состоятельные люди, обязанные Ельцину своим нынешним статусом.

Есть небедные люди, которым Ельцин дал путёвку в жизнь, не говоря про родственников. Крупный бизнес и крупное чиновничество должны быть благодарны, что он открыл эту эпоху и позволил им подняться с огромной скоростью на социальных лифтах вверх. Есть уже один Ельцин Центр, который построили на его родине в Екатеринбурге на государственные деньги, и налогоплательщики содержат его ежегодно. Правильнее было бы открыть и содержать этот центр на частные средства. Он вполне и сам мог бы зарабатывать, сдавая что-то в аренду, проводя какие-то концерты, ведя издательскую деятельность. Отношение в обществе к Ельцину известно — у него огромный антирейтинг. В такой ситуации тратиться на открытие филиала непрактично и с политической точки зрения. То есть на словах государство заявляет, что мы перевернули страницу 1990-х годов, и не хотим иметь с этим ничего общего, а здесь оказывается, что всё нормально и Ельцин — та фигура, которую нужно чтить. Павел Пряников публицист публицист

Также он полагает, что представители либерального политического лагеря, которые поддерживают Ельцин Центр, живут не соответственно своей парадигме.

У нас гуру либерализма обожают говорить о преимуществах свободной рыночной экономики. И при этом они почти всё существуют вне своего любимого свободного рынка. Это преподаватели Высшей школы экономики, Российской академии госслужбы и народного хозяйства, всякие бюджетные организации, в том числе и Ельцин Центр. Его филиал в Москве наполнят люди, также живущие в прямом смысле слова за счёт федерального бюджета. Они будут проводить там встречи и приглашать таких же коллег и приятелей, везде говорить, как хорош либерализм, а жить за счёт государственного бюджета, — отмечает Пряников.

Ранее в СМИ уже отмечалось , что в 2011 году Ельцин Центр выкупил часть бизнес-центра «Демидов» в Екатеринбурге за 2 млрд рублей, на завершение строительства основного здания в столице Урала и его оборудование было потрачено более 7 млрд. К тому же в 2016 году государственные субсидии институции составили 146,4 млн рублей, в 2017-м — 140,1 млн, в 2018-м — 137 млн, а в 2019-м — 134,9 млн.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.