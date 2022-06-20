Кладбище развлечений: как прах кубанских казаков попал под благоустройство Дореволюционное воинское захоронение в краснодарской станице после реконструкции оказалось под автостоянкой, утверждают местные жители

Фото: Архив Леонида Тамазова

В Краснодарском крае жители станицы Тбилисской почти четыре года пытаются привлечь внимание властей к проблеме захоронения казаков, погибших на войне с Османской империей в конце 1820-х годов. Станичники утверждают, что во время работ по благоустройству бывшее воинское кладбище оказалось в центре парка развлечений, к тому же частично братскую могилу «накрыла» автостоянка. Один из местных активистов длительное время пишет в разные инстанции, но ситуация не меняется. Подробности — в публикации NEWS.ru.

«Стало частной территорией»

Про военное кладбище в Тбилисской NEWS.ru рассказал местный житель Леонид Тамазов. В государственном архиве Краснодарского края он обнаружил акт из дела войскового штаба Кубанского казачьего войска, датированный 27 февраля 1903 года. Составитель документа — атаман станицы Андрей Асеев отчитывался об осмотре памятника военной братской могилы, «где покоятся прахи сотника Андрея Леонтьевича Гречишкина и 141 чел. нижних чинов, убитых горцами в 1828 году». По другим данным, битва, в которой погибли казаки станицы Тифласской (как она называлась до 1936 года), произошла в сентябре 1829 года. Речь идёт об одном из сражений кубанцев с горцами, воевавшими на стороне Турции во время войны 1828–1829 годов, во время которой Российская и Османская империи в частности делили между собой сферы влияния на Кавказе.

Фото: Архив Леонида Тамазова «Акт 1903 года о количестве захороненных на военном кладбище в станице Тифлисская»

По словам Тамазова, военное кладбище в станице существовало до 1917 года, затем там некоторое время был пустырь, а в середине 1930-х советская власть разбила на месте погоста парк культуры и отдыха. После распада СССР и возвращения интереса к дореволюционной истории и теме казачества, чиновники обеспокоились состоянием заброшенного мемориала в районе улицы Октябрьской и создали что-то вроде мемориала. В 1995 году была восстановлена построенная в 1861 году и разрушенная при большевиках часовня, а в 2014-м в парке появилась скульптура Андрея Гречишкина на коне.

В 2018 году станица получила на благоустройство 14,7 млн рублей по федеральной программе «Комфортная городская среда». И на эти деньги, как утверждают Леонид Тамазов и другие местные жители, «прямо по местам захоронения были проложены асфальтированные дорожки, а также сделали там автостоянку».

Во всех исторических документах этот участок фигурирует как воинское кладбище, которое было разрушено после 1917 года, а в 1990-е впопыхах оградили цепями небольшой участок 15 на 25 метров, не проводя геолокацию и археологические изыскания. Власти района делают вид, что помнят про подвиг воинов, чтят их память, ежегодно устраивают гречишкинские поминовения на этом месте, но, как выяснилось, под ним захоронений нет, — сообщил NEWS.ru Тамазов.

Местный житель на свои средства на свои средства дважды заказывал изыскательские работы по георадарному обследованию предполагаемого участка бывшего кладбища. В итоге, по словам Тамазова, геолокация показала, что могилы «находятся не в том месте, где располагается огороженная цепями территория, а рядом — у часовни». Первая экспертиза, как отмечает собеседник NEWS.ru, показала «более 200 точек разуплотнения грунта, что свидетельствует о погребениях». Второй раз подмосковное ООО «Геоэкология инжиниринг» провело исследование грунта на участке под бывшим кладбищем 31 августа 2019 года. В распоряжении NEWS.ru имеется технический отчёт этой компании от 11 октября 2019 года, в котором в частности говорится, что одна из исследованных областей «с высокой вероятностью может быть представлена захоронениями».

Учитывая предполагаемое наличие на участке объектов культурного наследия, рекомендуется проведение историко-культурной экспертизы, в том числе археологических изысканий, — сказано в документе (имеется в распоряжении редакции).

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Однако, как заявил NEWS.ru Леонид Тамазов, ничего этого не было сделано. Боле того, недавно место захоронений частично огородили трёхметровым забором и оно, по словам местного жителя, «стало частной территорией, то есть могилы фактически проданы». Станичник неоднократно обращался в разные инстанции, требуя соблюдать действующее законодательство, касающееся обращением с воинскими захоронениями. По его словам, потревожив прах казаков, местные власти нарушили целый ряд положений как российского, так и международного законодательства.

В частности, по мнению Тамазова, захоронения «должны содержаться в соответствии с требования российского законодательства и положений Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 года», а также ФЗ № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Упомянутый федеральный закон, как напоминает собеседник NEWS.ru, «требует проведения поисковых работ, но этого никто в Тбилисской не делал», потому что в 2018 году «надо было срочно осваивать федеральные бюджетные средства». Местный житель также уверен, что охране должен подлежать не только «огороженный цепями участок 15 на 25 метров», а «сами захоронения, которые есть в конкретных местах, и эти места должна определять исполнительная власть на местах».

«Стоит ждать беды»

Леонид Тамазов писал письма в местную администрацию, депутатам Госдумы и Российское военно-историческое общество, но в ответ получал лишь отписки.

Я обращался в комитет Госдумы по обороне, где мне ответили, что передали обращение в прокуратуру [Краснодарского края], но оттуда ни ответа, ни привета не было. В этом году я повторно написал повторное обращение в Госдуму, написав, что если потревожить могилу воина, то стоит ждать беды. Подготовлено обращение было в день начала спецоперации на Украине — 24 февраля, — отметил Леонид Тамазов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первоначально, в 2018 году, он обращался в администрацию Тбилисского района, предлагая обсудить в местных СМИ и с участием общественности проект благоустройства парка и принять в расчёт наличие там кладбища. Тамазов подчёркивал, что не только он один был недоволен начавшимися работами. По его словам, другие жители Тбилисской возмущались тем, что «неужели больше некуда деньги девать», а также высказывали другие предложения, «которые просто не красят власть».

В ответ местные чиновники сообщали, что ещё в начале 2018 года Тбилисское сельское поселение выносило на рейтинговое голосование несколько зелёных зон, которые рассматривались как альтернативные площадки для реконструкции и благоустройства. Соответствующе решение было опубликовано в районной газете и на административных сайтах.

В период общественных обсуждений Вы с заявлением о своём несогласии по выбору общественных территорий в администрацию Тбилисского сельского поселения Тбилисского района не обращались. 18 марта 2018 года на 15 участках проведено рейтинговое голосование по отбору данных общественных территорий. За благоустройство парка по ул. Октябрьской <...> проголосовало наибольшее количество жителей района. По результатам рейтингового голосования заявлений и обращений в прокуратуру или суд зафиксировано не было, — заявили в ответе Леониду Тамазову в местной администрации.

NEWS.ru направил официальный запрос главе Тбилисского сельского поселения Алексею Стойкину с просьбой прокомментировать данную ситуацию, однако чиновники не смогли оперативно предоставить редакции официальный ответ.