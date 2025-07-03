Семь человек пропали без вести после взрыва на складе в Калифорнии

Семь человек пропали без вести после взрыва на складе в Калифорнии

Семь человек пропали без вести после взрыва на складе фейерверков в округе Йоло штата Калифорния, сообщил телеканала ABC News. Отмечается, что на месте еще действует приказ об эвакуации, так как пожар еще не потушен.

Канал добавил, что местные власти мониторят обстановку на объекте с помощью беспилотников. По данным следователей, у владельца склада была лицензия на хранение пиротехники.

Ранее офис шерифа округа Йоло сообщил, что мощный взрыв прогремел на складе с фейерверками в Калифорнии. На месте ЧП вспыхнул сильный пожар. После случившегося в зоне происшествия была организована эвакуация протяженностью полтора километра. Причина случившегося выясняется. О пострадавших не сообщалось.

До этого в Самаре произошло возгорание в павильоне пиротехники, повлекшее за собой фейерверк. Чрезвычайное происшествие случилось на Московском шоссе. Пожар начался на площади недалеко от торгового центра. Уже через пять минут после вызова на место возгорания прибыли спасатели. Им удалось потушить огонь менее чем за полчаса, никто не пострадал.