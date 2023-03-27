«Памятник спрятан в кустах»: что происходит с наследием Гагарина в России NEWS.ru узнал, как на местах живёт память о первом космонавте Земли спустя 55 лет после его гибели

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос

27 марта исполняется 55 лет со дня гибели Юрия Гагарина. Он разбился в 1968 году вместе с лётчиком-инструктором Владимиром Серёгиным во Владимирской области, выполняя тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ. Ещё при жизни первый космонавт обрёл мифический статус. Во всех «основных гагаринских местах» — Клушино (деревня в Смоленской области, где родился Гагарин), Гжатске (ныне Гагарин, райцентр в Смоленской области), Саратове, Оренбурге, Люберцах (город, где Гагарин учился) — чувствуется народная традиция почитания первого космонавта. Порой она соседствует с формальным отношением чиновников к сохранению гагаринского наследия, что-то из связанного с ним уже потеряно безвозвратно. NEWS.ru узнал, помнят ли Гагарина в ключевых регионах его биографии и что собой представляет культ космонавта в России.

Зачем памятник Гагарину в городе Гагарине «спрятали в кустах»

Экскурсовод из Смоленска Михаил Ефимкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что в Гагарин регулярно приезжают космонавты, но встречи с ними проводятся в основном для местных жителей. А должного экскурсионно-туристического потока в город, по его мнению, нет. Также Ефимкин посетовал, что «памятник Гагарину в Смоленске абсолютно недостойный по размерам личности этого человека и областного центра. Он спрятан в кустах».

Фото: A.Savin/wikimedia.org Дом, в котором Юрий Гагарин жил в школьные годы. Город Гагарин (бывший Гжатск)

По мнению Ефимкина, сохранение памяти Гагарина в городе, носящем его имя, носит формальный характер: проводятся различные вставки и другие мероприятия, которые не привлекают особого внимания масс. Он считает, что если «правильно заняться этой темой», то народная память о первом космонавте «могла бы выйти за пределы „воздыхания“, но с этим нематериальным наследием работа ведётся однобоко и реальной популяризации мало».

При этом он напомнил, что в апреле 2021 года Объединённый мемориальный музей Гагарина в Смоленской области получил федеральный статус, что должно было вдохнуть новую жизнь, но этого, по его мнению, не происходит.

«У музея есть гигантский потенциал, много уникальных вещей. Например, в фондах музея есть автобус, на котором Гагарин ехал на старт. Если хотя бы раз в год его выкатят и дадут в него зайти, это будет плюс. А мемориальный музей Гагарина в Гагарине выглядит как много домов родителей Гагарина — дом родителей до войны, дом родителей после войны, дом родителей после полёта и Дом космонавтов, где проходят встречи и мероприятия. Но это музей советского быта, хотя при творческом подходе эта тема безграничная», — уверен Ефимкин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Смоленская область. Гагарин. Вид на здание Музея первого полета человека в космос. Музей входит в Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина

В то же время в 2020 году в интервью газете «Гжатский вестник» его новый директор Сергей Есипов делился масштабными планами развития мемориального копмлекса. В частности, там планируют создать парк, посетители которого смогут познакомиться с историей космонавтики в развлекательной форме.

«Подобный тематический парк, чтобы выйти на самоокупаемость, должен принимать не менее одного миллиона посетителей в год. Конечно, этого не произойдёт ни за год, ни за два. Но это вполне реально, и к этому необходимо стремиться, привлекая туристов, проводя большие праздники и фестивали — общероссийские и мировые. К такому количеству гостей должен быть готов и сам город. Здесь должна появиться инфраструктура — дороги, гостиницы. Необходимо, чтобы людям было здесь комфортно. Один музей не сделает этого никогда, добиться успеха можно, только работая вместе с городом и регионом», — рассказал Есипов.

Однако Михаил Ефимкин отметил, что Смоленская область, по его мнению, «никак» не борется с другими «гагаринскими» регионами за свою узнаваемость: «Я 15 лет вожу экскурсии, серьёзных поползновений со стороны властей в плане продвижения Гагарина как бренда не видел. Насчёт всего сказанного я очень хочу ошибаться, пусть я буду неправ».

Как придумывали легенды про приземление Гагарина

Пожалуй, наиболее эффективно использует «бренд» Гагарина Саратовская область, где первый космонавт не только приземлился 12 апреля в окрестностях города Энгельса, но и проходил тренировки в том же населённом пункте и был расквартирован вместе с первым отрядом космонавтов в местном Доме офицеров. А до этого — совершал первые полёты и парашютные прыжки в саратовском аэроклубе и учился в местном индустриальном техникуме.

О том, как имя Гагарина встроено в жизнь региона, NEWS.ru рассказал местный журналист, краевед и редактор литературного журнала «Волга» Алексей Голицын. При этом он рассказал, что в советские годы культ первого космонавта носил в том числе комичные черты.

«Когда я впервые попал в пионерский лагерь примерно в 1982 или 1983 году, у нас в каждом отряде были свидетели, утверждавшие, что он чуть ли не в их огород приземлился на своём аппарате. Причём это были люди из разных районов [области], в том числе расположенных в сотнях километров от места посадки спускаемого аппарата космического корабля „Восток“», — вспоминает Голицын.

Фото: РИА Новости Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловки Саратовской области

По его словам, это было связано с тем, что «сам процесс падения капсулы на Землю долгое время был засекречен», поэтому «народ начал домысливать бог знает что». Впоследствии недостаток информации заместил «меркантильный» фактор.

«Некоторые указывали, что приземлился Гагарин не на том поле, где сейчас стоит стела, а в каком-то другом месте, — всё из-за недостатка информации. А уже в наше время люди из окрестных деревень начали искать в этом выгоду — к ним проведут нормальную дорогу, если они докажут, что Гагарин приземлился не правее, а левее. Но сейчас народ перестал фантазировать на эту тему», — продолжил Голицын.

Он напомнил, что недавно к Саратову присоединили большие пригородные территории, в результате Саратовский район переименовали в Гагаринский. Эта огромная агломерация сделала город крупнейшим по площади среди региональных центров России. А до этого новый саратовский аэропорт стал называться Гагарин.

«В Саратовской области культ первого космонавта закреплён уже достаточно, даже если его именем больше ничего не назовут. То есть на бюрократическом уровне в этом плане пальма первенства, конечно, у Саратова», — считает краевед.

При этом зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов считает, что с гагаринскими местами в Саратовской области не всё так радужно. В 2019 году нависла угроза сноса гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе, где был расквартирован первый отряд космонавтов. Здание 1930-х годов постройки несколько лет приходило в упадок после того, как его сняли с баланса Минобороны. В 2019 году власти предлагали снести здание, но общественность встала на защиту исторической постройки. В итоге за сохранение Дома офицеров высказывался спикер Госдумы Вячеслав Володин, здание законсервировали и признали объектом культурного наследия.

В августе 2022 года там произошёл сильный пожар. По последней информации, власти региона готовы потратить более 670 млн рублей на его реставрацию и объявили соответствующий конкурс на отбор подрядчика.

Как разрушается здание училища, где учился Гагарин

С биографией Юрия Гагарина был тесно связан Оренбург, где в 1955–1957 годах будущий первый космонавт был курсантом местного лётного училища, расформированного в 1993 году. Также он познакомился в этом городе со своей будущей супругой Валентиной Горячевой, на которой там же вскоре и женился.

«В 2001 году в доме, где Юрий Гагарин жил со своей супругой, был открыт мемориальный музей-квартира, в 2021 году в здании завершилась реставрация, и теперь всё здание принадлежит музею. Он был открыт благодаря первому директору Музея истории Оренбурга Розе Чубаревой, став филиалом этого учреждения, как и Музей космонавтики. Последний находится в бывшем здании православной духовной семинарии на улице Челюскинцев, где некогда располагался один из корпусов лётного училища. Но так как до 1917 года этот дом эксплуатировался религиозной организацией, у РПЦ есть все шансы вернуть его себе, поэтому вопрос с музеем пока не решился: либо он будет вынужден съехать в другое место, либо духовная семинария оставит его в своих стенах. Сейчас там уже находится епархиальное учреждение, которое соседствует с музеем, а также кадетская школа», — рассказал NEWS.ru зампред Оренбургского регионального отделения ВООПИиК Евгений Попов.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Юрий Гагарин с женой

Больной для местных градозащитников темой является состояние другого корпуса училища, где учился Гагарин, — на улице Советской. Это дореволюционное здание является объектом культурного наследия федерального значения, но несмотря на свой статус и исторический бэкграунд, оно, по словам представителя ВООПИиК, «разваливается». Евгений Попов напомнил, что оренбургские градозащитники долгие годы добиваются реставрации этого дома, но пока власти ищут инвестора. По оценке Попова, работы требуют порядка 2 млрд рублей.

«После упразднения училища здание было частично законсервировано, а в одном из его крыльев оставались жилые квартиры. В 2016 году там случился пожар. У региональных властей одно время были планы приспособить дом под гостиницу, но в итоге удалось добиться только выделения денег на расселение жильцов, которые жаловались на плесень и протекающую канализацию», — отметил Евгений Попов.

Фото: РИА Новости У входа в Высшее военно-авиационное училище летчиков имени И. С. Полбина, где в 1955–1957 годах учился Ю. А. Гагарин, на железобетонном постаменте навечно установлен реактивный самолет МиГ-15, на котором учился летать первый космонавт планеты

Коллега Евгения Попова, оренбургский краевед Андрей Черкасов в свою очередь констатирует, что культ Гагарина в регионе «уменьшается» из-за того, что «нет преемственности поколений». Память о первом космонавте, по словам градозащитника, хранят в основном люди старшего и среднего возраста, а «молодёжь слабо информирована, [Гагарин] не её кумир».

Помнят ли Гагарина ветераны космической отрасли

Говоря об особенностях культа Гагарина в Московской области, местный градозащитник Игорь Гришин начал с наукограда Королёва, напрямую связанного с космической тематикой.

«В Королёве есть интересный „памятник памятнику“. В 2011 году, к 50-летию полёта Юрия Алексеевича, состоялась торжественная закладка камня, на месте которого должен был появиться монумент в честь полёта. Однако спустя 12 лет монумента в этом месте так и не появилось. В 2017 году в Королёве открыли памятник, который должен был быть посвящён Юрию Гагарину и Сергею Королёву, но портретного сходства „Гагарина“ с оригиналом нет даже приблизительного», — констатировал собеседник NEWS.ru.

Гришин напомнил, что в Подмосковье, и в частности в Королёве, «многие старожилы лично видели и общались с Гагариным, воспоминания о нём всегда очень тёплые, но большее внимание уделяется памяти конструкторов и учёных, благодаря которым первый пилотируемый космический полёт стал возможен».

«Истории про Гагарина почти всегда начинаются с фразы: „Точно было не известно, что Гагарин полетит первым, но догадаться было можно, вот я помню...“ — и далее следуют воспоминания либо от первого лица, либо краткий пересказ воспоминаний родителей или родственников, где Гагарин выделяется из первого отряда космонавтов тем или иным качеством или отношением к нему Королёва. Чаще всего вспоминают про внимание и человечность Юрия Алексеевича, про его простоту и доброту в отношениях с людьми, приговаривая, что таких людей становится всё меньше и меньше», — отмечает Гришин.

Фото: imago stock&people/Global Look Press 12 апреля 1961 года. Летчик-космонавт Юрий Гагарин

По его убеждению, на государственном уровне отношение к памяти Гагарина «скорее пассивное».

«Например, хрущёвка в посёлке Чкаловский, где жил Юрий Алексеевич, или его дом в Звёздном Городке до сих пор не являются объектами культурного наследия, несмотря на несомненную мемориальную ценность», — резюмировал Гришин.

Зампред ВООПИиК Евгений Соседов напоминает также, что помимо этого, в подмосковном Монино «была уничтожена знаменитая Военно-воздушная академия имени Николая Жуковского и Юрия Гагарина, которую жгли, сносили, ломали, вырубили лес, где гуляли её выпускники». Он отметил, что и лётное училище в Оренбурге, и гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе — все эти локации «абсолютно знаковые для отечественной и мировой космической отрасли, с ними связаны имена не только Юрия Гагарина, но и многих других Героев Советского Союза, кто там учился или работал».

На месте гибели Гагарина играют свадьбы

Ещё одним «гагаринским» регионом является Владимирская область — именно там 55 лет назад в окрестностях деревни Новосёлово Киржачского района первый космонавт планеты разбился вместе с лётчиком Владимиром Серёгиным. Киржач в своё время назывался в народе столицей космоса. Именно там, как и в Энгельсе Саратовской области, проходил тренировки сформированный в 1960 году первый отряд космонавтов — «Группа ВВС № 1», в том числе и Юрий Гагарин. В 2016 году в Киржачском районе открыли два мемориальных объекта — «Костёр космонавтов» и «Пляж космонавтов».

Фото: Мусаэльян, Савостьянов/ТАСС СССР. Москва. Март 1968 года. Церемония прощания с Героями Советского Союза — первым в мире космонавтом, летчиком-космонавтом СССР Юрием Алексеевичем Гагариным и летчиком-испытателем Владимиром Сергеевичем Серегиным

А на месте гибели Гагарина и Серёгина был открыт траурный обелиск. Как рассказал NEWS.ru сотрудник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Киржачского района Дмитрий Минаев, каждый год 27 марта там «стабильно проходит митинг памяти Гагарина и Серёгина». Помимо этого, в районе организуются тематические ежегодные спортивные мероприятия.

Конкуренцию Владимирской области с другими «гагаринскими» регионами чиновник отрицает: «Такого нет. За 11 лет на мемориале на месте гибели я ни разу такого не видел, не слышал. Мы очень дружим с родиной Гагарина, они к нам всегда приезжают, мы к ним на день рождения ездим. Мы, наоборот, друг друга поддерживаем».

Несколько жителей Владимирской области рассказали NEWS.ru про весьма интересную традицию, связанную с местом гибели Юрия Гагарина, — туда любят ездить свадебные кортежи, как бы смешивая горе и радость. Эту информацию подтвердили и в местной администрации, дав понять, что не приветствуют такие «обряды», но и не могут помешать им.

В силу того, что обстоятельства гибели Гагарина и Серёгина долгое время были засекречены (тайну сняли только в 2011 году), это событие обросло массой мифов. Как рассказывает социальный антрополог Александра Архипова, самая распространённая легенда — о якобы выступлении первого космонавта против советской политической элиты и его «поддельной гибели».

«Моя бабушка рассказывала мне в детстве, когда я расстраивалась, что Юрий Гагарин погиб: мол, она слышала, что на каком-то приёме Брежнев начал оскорблять простых людей, а Гагарин взял и плеснул ему в лицо кефиром. Кефиром — потому что не пил алкоголь. И тогда его запаковали на всю жизнь в дурку и объявили умершим. В других версиях можно услышать, что он публично не соглашался с Брежневым или много пил и поэтому было решено инсценировать его смерть, а самого отправить в сумасшедший дом», — перечисляет народные мифы Архипова.

Фото: Савостьянов Владимир/ТАСС СССР. Москва. 14 апреля 1961 года. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев и летчик-космонавт СССР майор Юрий Алексеевич Гагарин

Также она рассказала про другую распространённую в массах выдумку о «неудачной попытке [Гагарина] вернуться в мир живых». В 1970-е годы в городе Гагарине ходил слух, что первый космонавт пришёл домой к матери «весь в шрамах, постаревший и оборванный». Он, согласно записям антропологов со слов местных жителей, пытался доказать, что «его держат в психбольнице, откуда он сбежал», но «мать якобы испугалась, вызвала милицию, и Гагарина забрали», а после этого «его никто не видел».

По словам Архиповой, существуют и другие, совсем абсурдные легенды про Гагарина. Например, что его памятник на Ленинском проспекте в Москве поднимает руки и говорит «Поехали» либо поворачивается вокруг себя в полночь. Другая распространённая выдумка гласит, что на обложке шоколадной плитки «Алёнка» изображена дочь Гагарина Елена. Но всё это, как подчёркивает исследователь, далеко от истины.