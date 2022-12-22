Инвестиции против памяти: кто хочет застроить Мамаев курган Место последнего сражения Сталинградской битвы может превратиться в закрытый элитный посёлок

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

На фоне 80-летия Сталинградской битвы власти Волгограда готовятся к массированной застройке участка в непосредственной близости к Мамаеву кургану и мемориальному комплексу «Родина-мать зовёт». Сторонники девелоперского проекта называют эту территорию пустырём, хотя в реальности там находятся лесопосадки и изначально она рассматривалась как парковая зона. В региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) говорят, что коммерческое освоение этого исторического участка идёт уже не первый год. Там мог бы расположиться музей под открытым небом со штабами поисковых организаций. Но пока речь идёт о появлении жилого квартала, который собирается возвести компания, аффилированная с бывшими волгоградскими чиновниками. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Мамаев пустырь

О вероятной застройке территории рядом с одним из главных мемориалов Великой Отечественной войны стало известно 19 декабря на заседании Инвестиционного совета Волгограда. На этой встрече обсуждался проект, представленный местной компанией ООО «Метры „Специализированный застройщик“». Это предприятие планирует заключить с местными властями инвестиционное соглашение на размещение квартала жилых домов высотой от четырёх до семи этажей.

Как заявила глава волгоградского городского департамента экономического развития и инвестиций Анна Елисеева, на участке площадью 50,1 гектара в течение 10 лет планируется строительство 65 многоквартирных зданий общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Из этого объёма 5% жилфонда будет передано муниципалитету для нуждающихся категорий граждан. Помимо жилых домов в новом квартале планируется разместить два детских сада и среднюю школу на 1300 учебных мест. Застройщик, по словам чиновницы, собирается инвестировать в проект более 12 млрд рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Присутствовавший 19 декабря на заседании Инвестиционного совета Волгограда его член Вячеслав Черепахин утверждает, что собравшимся «показывали предложения инвестора, объёмы по социальной, коммунальной инфраструктурам, по жилью». По его словам, ранее «обсуждения [проекта] шли и в Общественной палате Волгограда, и на других площадках, чтобы собрать требования общественности и направить их застройщику». Он отметил, что горожане требовали от инвестора «предусмотреть поисковые работы, потому что эта территория никогда не осваивалась и не застраивалась».

В комплиментарных по отношению к застройке публикациях местных СМИ и Telegram-каналов локация заявленного инвестпроекта именуется как «самый известный и крупный пустырь», который «много лет является неосвоенной территорией в городе, захламлённой мусором, с неухоженной растительностью, с ландшафтом, пригодным только для проживания бродячих животных».

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Похожую позицию ранее озвучивали и региональные чиновники. Так, занимавший ранее должность руководителя государственного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Волгоградской области Александр Клейтман в 2021 году утверждал, что во время открытия мемориала на Мамаевом кургане территория к северо-западу от него «представляла собой степь и замусоренные лесопосадки».

По мере развития города она осваивалась, постепенно и планомерно в период 1970–2000-х годов застраивалась. В настоящее время остался небольшой неблагоустроенный участок, не входящий в состав мемориального комплекса <...>. Его соседство с территорией Мамаева кургана производит странное впечатление, ведь, несмотря на близость к главной высоте России, этот участок представляет собой пустырь и фактическую свалку. Здесь очень редко можно встретить кого-нибудь, чаще люди обходят это пространство стороной, — заявил Клейтман.

Против застройки территории рядом с Мамаевым курганом выступили в волгоградском региональном отделении ВООПИиК. Как рассказал NEWS.ru его руководитель Валерий Котельников, скорее всего, речь идёт о возведении элитной недвижимости. Это, по его мнению, «может быть полностью закрытая от посторонних жилая зона». Он также напомнил, что в генеральных планах Сталинграда-Волгограда 1945, 1962 и 1984 годов этот участок значился как парковая зона. По словам градозащитника, это «место соединения Донского фронта с 64-й армией Сталинградского фронта — событие, произошедшее 26 января 1943 года, которое, по сути, и завершило Сталинградскую битву».

Фото: Социальные сети Валерий Котельников

Это не пустырь, там находятся лесопосадки, и всегда эта территория считалась парковой зоной. Подразумевалось, что там будет парк Победы. Там могла бы разместиться экспозиция военной техники под открытым небом и штабы поисковых отрядов. Там можно сделать много чего, но этот лакомый кусок назвали пустырём. Позиция [властей и застройщиков] такая: «Давайте мы не будем ухаживать за этим участком лет десять, доведём его до такого состояния, что жители взвоют, а потом застроим всё». Но давайте тогда на Зарядье в Москве плюнем и забросим, чтобы через несколько лет можно было сказать: «Ребята, ну посмотрите, тут наркоманы и алкоголики собираются, тут бандитизм, так что давайте лучше мы это всё застроим», — отметил Котельников.

Он отметил, что пока разрешения на застройку территории в сотнях метров от мемориала «Родина-мать зовёт» нет, но с учётом изменения её статуса это может произойти в любой момент. По словам Котельникова, «до 1 марта 2022 года данный участок являлся зоной охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения „Мамаев курган“».

История вопроса

Границы зон охраны Мамаева кургана, как объекта культурного наследия федерального значения, были определены постановлением главы администрации Волгоградской области от 4 июня 2007 года № 942, и, как отмечает Валерий Котельников, согласно генплану Волгограда, возводить капитальные строения в этих границах изначально было запрещено. Однако, несмотря на это, в 2008–2010 годах, как напомнил собеседник NEWS.ru, выдавались разрешения на строительство на этой территории нескольких автосалонов.

Фото: NEWS.ru

В 2014 году власти региона, как утверждали градозащитники, исключили из постановления 2007 года несколько режимов, которые разделялись на зоны охраняемого ландшафта, зоны регулируемой застройки и другие. Как писали местные СМИ, «это был первый указ после назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, хотя он подписан и не им лично».

В июле 2017 года Бочаров подписал постановление об отказе от обязательства согласовывать любые проводимые на Мамаевом кургане работы с Министерством культуры РФ, попытавшись изменить упомянутое постановление 2007 года о зонах охраны мемориального комплекса. Но в федеральном ведомстве пояснили, что любые изменения такого характера возможны лишь при разработке нового проекта охранных зон, пообещав обратиться в прокуратуру. В итоге, как рассказал NEWS.ru Валерий Котельников, эта попытка региональных чиновников «потерпела фиаско».

В 2021 году по заказу ООО «Стройф» был подготовлен новый проект зон охраны. В результате, пояснил представитель ВООПИиК, этот кусок земли «перевели в зону регулируемой застройки». Территории, изначально считавшиеся зоной охраняемого природного ландшафта Мамаева кургана, были нарезаны по-новому. Из-за этого, как считает Валерий Котельников, более 90% из них можно отдавать под строительство. Также примечательно, по его мнению, и то, что новые зоны охраны Мамаева кургана часто совпадают с границами земельных участков кадастровой карты Волгограда.

Новый проект изменения зон охраны готовила компания из Петербурга — ООО «НИИ РПИИКЭ» (Научно-исследовательский институт реставрации, проектирования и историко-культурных экспертиз. — NEWS.ru), а историко-культурную экспертизу проводили специалист из Волгограда Виктор Тихонов и Саратова — Галина Павлова и Елена Горожанкина. Сам этот проект никто не видел, его никому не показывали, кроме заинтересованных лиц. Мы знаем об этом только по экспертизе, которая подлежит обязательной публикации, — напомнил Котельников.

По его словам, заключение экспертов «никак не соприкасается с охраной объектов культурного наследия». В частности, Тихонов, Павлова и Горожанкина указывали, что перевод «зоны застройки объектами общественно-делового назначения, парков и скверов» в «зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра» — это в целом позитивно. По их мнению, «реализация проекта предполагает вовлечение в оборот не используемых в настоящее время земель, что позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности региона и обеспечить трудовую занятость населения».

Фото: NEWS.ru

Волгоградское ВООПИиК направляло возражения на данную экспертизу. Как пояснял Валерий Котельников в 2021 году, градозащитники добивались, чтобы проект изменения зон охраны Мамаева кургана «был рассмотрен на федеральном научно-методическом совете, где собраны все профессионалы — архитекторы и реставраторы, которые могли бы дать свою оценку». Но им «в такой инициативе Минкульт отказал».

В свою очередь Александр Клейтман считает, что новый проект зон охраны «создаёт правовые основы для нормального освоения и развития данной, очень важной для нашего города территории, чтобы этот пустырь преобразился для горожан». Это, по мнению чиновника, возможно «только при изменении зон охраны объекта».

Что известно о застройщиках и экспертах

Компания «Метры „Специализированный застройщик“» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, которая готова вложить миллиарды рублей в освоение «пустыря» возле Мамаева кургана, была создана в Волгограде 21 сентября 2022 года. Её директором и единственный учредителем выступает Анастасия Карпишинец, которая также числится руководителем нескольких других предприятий. По данным волгоградских СМИ, несколько лет назад она трудилась помощницей первого замглавы города-героя Александра Сивакова, а когда тот стал заместителем губернатора региона, тоже пошла на повышение и возглавила управление инвестиционной политики и проектной деятельности комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Сегодня Александр Сиваков, как следует из Единого государственного реестра юридических лиц, является учредителем волгоградского ООО «ВЗБТ-М», гендиректором которого числится та же Анастасия Карпишинец. Также Сиваков с 2018 года является исполнительным директором АО ВМК «Красный Октябрь» — крупнейшего в стране производителя металлопроката для предприятий автомобилестроения и авиационной промышленности, химического, нефтяного, энергетического машиностроения и нефтедобывающей промышленности. В заводоуправлении этого предприятия на проспекте Ленина в Волгограде, судя по данным реестра юрлиц, до 2021 года располагалось и ООО «Стройф» (ныне — ООО «Специализированный застройщик „Стройф“»), которое выступало заказчиком проекта новых зон охраны Мамаева кургана. Директором и единственным учредителем этого предприятия является бизнесмен из города Клинцы Брянской области Алексей Мацепуро, откуда родом оказался и Александр Сиваков.

Фото: Страница Александра Сивакова Вконтакте Александр Сиваков

Действующий руководитель Волгоградской области Андрей Бочаров также плотно связан с Брянщиной, где жил с детства и дослужился до должностей вице-губернатора, а затем главного федерального инспектора, пока в 2014 году его не перебросили руководить нижневолжским регионом.

Упомянутый эксперт Виктор Тихонов, который фактически одобрил застройку территории рядом с Мамаевым курганом, известен не только в Волгограде. Например, он имел отношение к исключению из реестра объектов культурного наследия архитектурного памятника в Томске и урезанию зон охраны объектов в Подмосковье. Также Тихонова критиковали за экспертизу проекта зон охраны церкви Иоанна Богослова на Ишне в Ярославской области.

Елена Горожанкина, которая также причастна к упомянутой экспертизе, с июля 2007 по март 2022 года была директором строительной компании ООО «Лепта», контролируемой известным в Саратове девелопером Яковом Стрельциным (помимо реестра юрлиц, это, например, подтверждается составленным ей актом историко-культурной экспертизы в Петербурге). Фирма «Лепта» упоминалась региональными СМИ в скандальных историях с застройкой в историческом центре Саратова и даже подозревалась в разрушении старинного здания, где располагался её офис.

Фото: Nikolay Antimonov/Russian Look/Global Look PRess

Саратовчанка Галина Павлова трудилась в компании «Экспертиза Поволжья» и в этом статусе получила известность благодаря выводу из охранных реестров нескольких памятников в разных субъектах РФ. По состоянию на 2014 год эта организация была причастна к выводу из-под государственной охраны более 130 объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде, Тюмени, Калининграде, Твери, Уфе, Саратове и других городах.