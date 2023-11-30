«Черный барон» белой армии. Зачем поставили, а затем убрали бюст Врангеля

Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press

Петр Врангель

В Ростове-на-Дону установили бюст барону Врангелю. Но он простоял на территории кадетской школы в Ростове-на-Дону лишь с 7 по 29 ноября. А затем был демонтирован под давлением многочисленных протестов. О том, что его установка была ошибкой, согласились и в Государственной думе.

В принципе, этот скандал можно было бы назвать недоразумением. Ну, поспешили, не посоветовались, не предполагали такой реакции. Наверное, могли не ожидать подобного масштаба протестов: они случились в Крыму, в Иваново, в Москве, в самом Ростове-на-Дону. Но трудно поверить в то, что инициаторы рассчитывали вот так открыто установить бюст «черного барона» на территории Второго Донского кадетского корпуса и не получить вообще никакой реакции со стороны хотя бы коммунистов. В этом случае не напрашивается никакое иное определение этой акции, кроме как провокация.

Даже в условно «монархических» кругах фигура барона Петра Врангеля воспринимается очень неоднозначно. Последний главком Белой армии, как известно, готов был объединиться «хоть с чертом, лишь бы против большевиков». Эти слова, которые приписывают «черному барону», в последующем дали основание считать, что не скончайся Петр Николаевич в 1928 году, он мог бы встать и под знамена нацистской Германии. Еще одним минусом для репутации генерала стало его поражение и бегство из России. В общем, весьма спорная фигура для увековечивания, даже если относиться к ней абсолютно нейтрально.

Или не понимают. Или делают специально

Ну, установили — и ладно. В конце концов, не памятник, а бюст. Не на центральной площади Ростова, а перед кадетской школой. Кстати, сам Второй Донской кадетский корпус носит имя императора Николая II. Так что, по крайней мере, появление бюста генерал-майора Императорской армии хотя бы не нарушает исторической логики.

И что же? Озлобив донельзя убежденных ленинцев, организаторы смахнули бюст с пьедестала, чем нажили себе отныне врагов и с другого политического фланга. Но хуже всего в этой истории, то, что горе-монархисты вызвали совершенно ненужные и несвоевременные баталии в нашем, мягко говоря, неоднородном по политическим убеждениям обществе.

В те дни, когда президент России призывает народ к консолидации и требует не допустить межнациональной и межрелигиозной розни, то там, то здесь в возникают очаги напряженности, основанные на разном философско-историческом мировоззрении.

Так, на днях Волгоградская областная дума подбросила тему переименования города в Сталинград, тем самым вызвала бурную дискуссию среди сторонников и противников этой идеи. Создается впечатление либо непонимания некоторыми чиновниками государственной стратегии в сложный, определяющий период истории. Либо это осознанное желание будоражить общество.

История установки бюста и последующего его демонтажа особенно глупо и некрасиво выглядит на фоне бесчисленных актов сноса памятников российским военачальникам и деятелям культуры на Украине и на Западе в целом.

Народ решит

Когда, наконец, чиновники любого уровня начнут считаться с мнением народа, чего бы это ни касалось: установки и сноса памятников или изменения цен на основные продукты питания? Опросы и референдумы — это уже дело вторичное. Это лишь форма выражения общественного мнения. Главное, чтобы в голове чиновника навсегда засело понимание того, что без этого нельзя. Люди сами должны решать, как им жить, какие дома, памятники должны их окружать. И чьими именами будут названы города и улицы.

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