https://static.news.ru/photo/d51c5960-44fb-11ea-a8b0-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: onf.ru

Гарнизонный Дом офицеров в городе Энгельс Саратовской области, где в 1941 году формировались женские авиаполки под руководством Марины Расковой, а затем готовились к полётам Юрий Гагарин, Алексей Леонов и другие покорители космоса, стал объектом культурного наследия. Таким образом архитектурно и исторически ценное здание оказалось защищено от сноса, который планировали региональные власти. Об этом NEWS.ru сообщили в проекте «Добровольцы культуры» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

О том, что Дом офицеров стал объектом культурного наследия, активистам ОНФ стало известно в преддверии прошедшего в Саратове градозащитного семинара «Сохранение исторического наследия городов Приволжского федерального округа: актуальная проблематика», на котором присутствовал руководитель проекта «Добровольцы культуры» писатель Захар Прилепин.

Решение о включении здания, построенного в 1935 году по проекту знаменитого архитектора Иосифа Каракиса, в реестр выявленных объектов культурного наследия принял руководитель управления по охране памятников при правительстве Саратовской области Владимир Мухин.

В рамках визита на градозащитный семинар Захар Прилепин посетил здание Дома офицеров и встретился с ветеранами дальней авиации, которые поблагодарили его за участие в спасении здания и провели экскурсию по объекту.

Архитекторы и градозащитники пришли к выводу, что многие конструкции здания находятся в приличном состоянии, несмотря на заброшенность и проявления мародёрства после того, как несколько лет назад Дом офицеров перешёл с баланса Минобороны. Зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов призвал власти немедленно составить дорожную карту противоаварийных работ и как можно скорее приступить к необходимым мерам.

«Добровольцы культуры» начинали свою работу именно в Саратове, после того как на медиафоруме ОНФ мы обсуждали с президентом судьбу дома Яхимовича (разрушающегося архитектурно ценного здания в центре Саратова. — NEWS.ru). После мы узнали о Доме офицеров. У меня душа болит за эту историю, простите за патетику, но всё, что связано с Великой Отечественной, проходит прямо через сердце. Я рад, что наши действия произвели необходимый эффект, — заявил Прилепин.

Изначально сохранить объект ещё в апреле 2019 года пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин, однако власти Саратовской области решили снести здание и построить копию, мотивируя это тем, что реставрация якобы невозможна согласно заключению местной компании ООО «Специфика-М». Позднее состояние объекта изучили представители Союза архитекторов России, которые не нашли причин для разрушения постройки.

Как писал NEWS.ru, с требованием не допустить утраты здания выступили правнук архитектора Иосифа Каракиса Олег Юнаков, а также потомки советских лётчиц из полков Марины Расковой. По мнению реставратора Петра Шутова, Дом офицеров можно и нужно сохранить. Такого же мнения придерживается член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), лидер московского движения «Архнадзор» Константин Михайлов.

В ноябре 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с мнением о необходимости сохранить здание и объявил о том, что средства на его реставрацию найдены. Это произошло через несколько часов после того, как Захар Прилепин обещал поведать о данной проблеме президенту Владимиру Путину. Однако впоследствии писатель объявлял, что саратовские чиновники и застройщики «от планов по сносу и не думают отказываться и продолжают с маниакальным упорством эту тему продвигать».