Доктор Гугл: как и почему россияне лечат себя сами

По разным данным, от 60 до 75 процентов россиян практикуют самолечение. Ставят себе диагнозы, подбирают препараты и покупают их в аптеке. Врачу в этой цепочке места нет. Такое поведение объясняют нехваткой времени на посещение поликлиники, негативным опытом в общении с медперсоналом. Врачи бьют тревогу — пациентов, которые лечатся сомнительными способами, становится всё больше. NEWS.ru выяснил причины, почему люди предпочитают доктор Google обычным врачам.

Только при «странных симптомах»

Самолечением занимаются около 70% россиян, среди них 41% мужчин и 59% женщин. Такие данные получили в ходе исследования учёные университета им. Лобачевского в Нижнем Новгороде. 62,5% опрошенных заявили, что не ходят по врачам из-за нехватки времени. Около 12,5% признались, что не доверяют медикам. Ещё столько же считают необоснованными денежные траты, которые, по их мнению, неизбежны при обращении в лечебное учреждение.

Примерно такие же данные получили в ходе опроса представители портала «Здоровье Mail.ru». Порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства. Около 74% признавались, что идут к врачу только при странных симптомах или в тяжёлом состоянии. При этом 31% опрошенных обращались к знахарям и целителями.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приверженность к самолечению у мужчин старших возрастных групп изучили эксперты Института проблем управления имени В. А. Трапезникова. По их данным, более четверти мужчин в возрасте 60–64 лет практикуют методы самолечения во всех случаях. Ещё около половины респондентов сами выделяют состояния, при которых, по их мнению, следует обращаться к врачу. Более старшие мужчины осторожней относятся к самолечению. Только пятая часть в возрасте 65–69 лет практикует лечение себя самостоятельно. В возрастной группе 70+ таких оказалось всего 11,3%.

Как часто россияне «назначают» себе антибиотики? Этим вопросом задались учёные из ГМУ им. Разумовского Минздрава России. Около 56% опрошенных сообщили, что принимали антибактериальные препараты в рамках самолечения. Почти половина делали это с частотой 1-2 раза в год. Каждый десятый — три и более раз в год. Некоторые россияне принимают антибиотики в целях профилактики. Таких оказалось 14%.

NEWS.ru также изучил самые распространённые поисковые запросы россиян, касающиеся самолечения. По данным сервиса для оценки пользовательского интереса, чаще всего люди ищут информацию в Сети, если у них болит живот, голова, зуб, ноги, суставы. Способы лечения других заболеваний россияне «гуглят» значительно реже.

Зачем мне это надо?

Руководитель коммуникационного агентства Юлия Жемалева призналась в беседе с NEWS.ru, что старается использовать самолечение в своей повседневной практике и к врачам обращается только в экстренных случаях, когда этого требует жизненная необходимость — острые боли или кровотечение. Самолечение отчасти связано с тем, что к участковому врачу требуется записываться заранее, не всегда есть возможность это сделать быстро.

Меня не устраивает такая система — записываться за две недели к терапевту. Хотя за две недели себя сама прекрасно могу вылечить. Ещё этот талон мне надо ловить как-то рано утром в семь утра. Есть, конечно, дежурный врач в поликлинике, но у этого дежурного врача очередь под кабинетом, сидит человек 50. У меня нет столько времени, — рассказывает собеседница NEWS.ru.

Юлия Жемалева Личный архив

В прошлом году Юлия Жемалева почувствовала, что заболевает. Симптомы были похожи на проявления коронавируса. У неё взяли тест, который оказался положительным. Она не поверила и сразу его пересдала. Результат был отрицательный. Поликлиника всё равно «закрыла» её дома на карантин, не выписав никакого лечения. Женщина обратилась в суд за необоснованное направление на самоизоляцию и выиграла. После этого её доверие к системе здравоохранения окончательно пошатнулось. В поликлинику Юлия больше не обращалась. Когда женщина действительно заболела ковидом, она успешно вылечилась самостоятельно, без участия врачей. Пила иммуномодулирующие препараты и различные эргофероны. Состояние быстро стабилизировалось.

Другие недуги Юлия Жемалева тоже лечит в домашних условиях. У женщины часто болит спина. Проявляет себя остеохондроз, возникает защемление нерва. Чтобы облегчить состояние, она делает специальные упражнения. Раньше она обращалась к медикам, но назначенная схема лечения её не устраивала.

Мне прописывают лекарства, которые неблагоприятно действуют на желудок, они вызывают обострение гастрита. Я потом гастрит лечу, зачем мне это надо. Я уж лучше сама на турнике повишу. Либо делаю упражнения на растяжку позвоночника, — сообщает Юлия Жемалева.

У Юлии большая аптечка. Она знает, как лечить многие недуги. По словам собеседницы NEWS.ru, с ней даже консультируются родственники и друзья. Обычно её рекомендации «работают» успешно.

Правильное дыхание вместо таблеток

Когда Виктория Горожанина кормила ребёнка грудью, у неё началась сильная пищевая аллергия. Кожа покрылась волдырями, покраснела и высохла. Зуд был такой силы, что женщина не могла спать. Врачи ей прописали гормональные мази и таблетки от аллергии, которые противопоказаны при грудном вскармливании. На её возражения врачи развели руками: значит, прекращайте кормить. Виктория не хотела лишать ребёнка естественного питания, поэтому сразу отвергла рекомендации медиков.

Женщина решила лечиться альтернативными методами. Нашла в Сети информацию о травах, которые эффективны при аллергии. Начала заваривать и пить. На основе прочитанного в Интернете женщина сделала вывод — аллергия возникает из-за скопления в организме шлаков и токсинов. Чтобы от них избавиться, нужно делать очистительные процедуры и принимать ванны с английской солью. Также Виктория выяснила, что одна из причины аллергии — переживания и стрессы. Уравновесить эмоциональное состояние помогают медитации и специальные дыхательные техники, сообщалось в Интернете. Женщина начала их практиковать. В итоге аллергия действительно отступила, общее состояние здоровья улучшилось.

Используя нетрадиционную медицину, ей удалось даже вылечить костную шпору на локте, сообщает Виктория. Женщине предлагали операцию, но она отказалась. В итоге новообразование исчезло без вмешательства, помогли дыхательные практики. После этого она окончательно убедилась, что не существует заболеваний, которые человек не способен вылечить сам.

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Некоторые пациенты действительно могут облегчить своё физическое состояние самостоятельно, без помощи врачей и лекарства, прокомментировала историю Виктории в беседе с NEWS.ru нейропсихолог Ольга Бабурина. Потому что в основе многих недугов лежит психосоматика. Медикаментозная терапия оказывается бесполезной, пока человек не уберёт тревожность, не справится со страхами и комплексами. Аллергия как раз относится к заболеваниями психосоматической природы. Но традиционную медицину никто не отменял, уверена эксперт. Вначале нужно пройти обследование и соблюдать рекомендации медиков, если они не помогают, уже обращаться к психологу или дыхательным практикам.

Ошибки самолечения

Самолечение — весьма распространённая практика у россиян. Не ориентируясь в вопросах здоровья и медицины, они делают достаточно серьёзные ошибки, которые имеют далеко идущие последствия, сообщил NEWS.ru руководитель медицинской клиники Сергей Длин. Самая распространённая ошибка обывателей — применение антимикробных препаратов при любом чихе. Это приводит к нарушению кишечной микрофлоры в будущем.

С годами у человека будет формироваться огромное количество дефицитов. Это приведёт со временем к остеопорозу, слабости связочного аппарата, к гормональным сбоям. Появятся новые болезни, которые человек даже не будет связывать с тем, что он имеет привычку принимать антибиотики. Сергей Длин руководитель медицинской клиники руководитель медицинской клиники

Часто пациенты лечат самостоятельно заболевания суставов — артрит или артроз. Мажут поражённую область мазями, пьют таблетки, используют пиявки. К врачу приходят, когда все перечисленные методы уже не работают и недуг перешёл в третью или в четвёртую стадию. Обычно в таких случаях требуется операция, но при более раннем обращении её удалось бы избежать.

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Я бы советовал придерживаться правила: если что-то болит больше недели, то нужно искать специалиста. Если непонятно, к какому врачу обратиться, надо начать с терапевта. Как правило, при таком подходе сильных повреждений в организме ещё нет, болезнь можно захватить на ранней стадии, — сообщил доктор.

«Прямым путём в могилу» назвал самолечение в беседе с NEWS.ru заслуженный врач России Андрей Кабычкин. Он напомнил: чтобы уметь грамотно оценить состояние того или иного пациента, медики учатся по 12 лет. Ни один человек без специального образования не способен поставить себе правильный диагноз и назначить адекватное лечение. Потому что организм — очень сложная система и нужно учитывать множество нюансов.

Существует несколько причин, почему люди не хотят обращаться к медикам и лечатся, используя советы друзей, знакомых и Интернета, сообщил NEWS.ru врач-кардиолог Роман Урсов. Во-первых, отсутствие времени. Не все работающие граждане могут часами стоять в очередях, ожидая приёма. Второй фактор — психологический. Человек не хочет знать свой диагноз. Он боится, что услышав неприятную весть, он впадёт в депрессию. А негативное психическое состояние усугубит течение болезни.

Врач добавил, что существует прямая корреляция между экономической ситуацией в государстве и количеством людей, которые практикуют самолечение. В развитых странах таких гораздо меньше, чем в развивающихся. Россию же можно отнести ко второй категории. Недоступность медицинской помощи, низкий уровень образования — эти факторы оказывают влияние.

Пациентов трудно осуждать

Самолечение — это не плохо и не хорошо. Это нормально и понятно. Даже врачи прибегают к такому методу, сообщил в беседе с NEWS.ru заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев. Пациентов трудно осуждать, потому что многие их них имеют негативный опыт общения с медициной. Зачастую у человека даже с поставленным диагнозом нет нормальной маршрутизации в условиях российского здравоохранения, он не знает, к кому обратиться.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

У меня был забавный случай. Я смотрел снимки пациента после перенесённого гнойно-воспалительного заболевания позвоночника, которое вылечила его жена. Она была биологом, но не имела отношения к медицине. Она 5 или 6 раз вызывала скорую и 20 раз — участкового терапевта. Никто не мог помочь. Она сама подобрала ему антибиотики и вылечила его. Но это, конечно, довольно эксклюзивная ситуация. Алексей Кащеев заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук

Во всём мире доказано, что проблема самолечения решается двумя путями. Во-первых, должны быть усилия со стороны здравоохранения. Чтобы у человека была уверенность, что ему быстро и правильно окажут медицинскую помощь и он будет грамотно маршрутизирован. Начинать нужно с правильной системы, открытой для человека, российскую же сложно назвать такой, уверен Кащеев. Во-вторых, необходима пропаганда разумных действий по отношению к собственному здоровью на государственном уровне. Врач добавил, что в любой стране существует процент людей, которые всегда будут лечиться сами. Бороться с этим репрессивными мерами бесполезно.