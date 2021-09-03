Бразильские учёные нашли средство для борьбы с COVID в змеином яде

Яд гадюки жараракусу, обитающей в Южной Америке, может быть эффективным средством в борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли учёные Университета Сан-Паулу (Бразилия), проведя исследование на обезьянах, сообщает Reuters.

Таким образом специалисты нашли средство для борьбы с COVID в змеином яде. В ходе эксперимента они использовали яд нескольких змей и установили, что у жараракусу он наиболее эффективен против SARS-CoV-2, так как на 75% снижает способность вируса размножаться в клетках организма. По мнению учёных, это связано с одним из компонентов яда, который представляет собой пептид, соединяющийся с ферментом коронавируса PLPro, жизненно важным для размножения вируса.

Исследователи призвали бразильцев не вести охоту на жараракусу в надежде спастись от инфекции. Они подчеркнули, что против коронавируса эффективна лишь одна составляющая яда этой змеи, которая может быть получена лабораторным путём.

В дальнейшем учёные намерены проверить действие пептида в клетках человека, но сроки такого эксперимента пока не определены.

Ранее специалисты Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка пришли к выводу, что вещества, содержащиеся в полыни, способны подавлять коронавирус. Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что на создание лекарства от COVID на основе полыни потребуется длительное время. Попытки самолечения этим растением могут привести к отравлению.