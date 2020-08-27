Универсальная защита: врачи предложили аллергикам носить маски пожизненно

Масочный режим введён в большинстве регионов России. Без средств защиты граждан не пускают в метро, торговые центры, образовательные учреждения. О влиянии маски на здоровье человека ведётся множество споров. Вирусологи говорят, что она защищает от коронавирусной инфекции, терапевты утверждают, что её постоянное ношение негативно сказывается на органах дыхания. О неожиданной пользе ношения маски заявляют аллергологи. Число аллергических реакций за последние несколько месяцев резко сократилось. NEWS.ru выяснил у врачей, насколько маска защищает от негативных факторов окружающей среды.

В весенне-летний период текущего года примерно наполовину сократилось число обращений к врачам пациентов с аллергией по сравнению с прошлым. Это связано не только с перепрофилированием медицинских учреждений под лечение больных коронавирусом, но и с повсеместным ношением масок гражданами, сообщила в беседе с NEWS.ru врач аллерголог-иммунолог ЦКБ РАН Евгения Паршина. По её словам, многие аллергики легче пережили этот весенне-летний период из-за постоянного ношения маски.

Маска предотвращает контакт с аллергенами. Пыльца, споры деревьев, грибки, которые раньше бы попали в носоглотку и ротоглотку, остаются на внешней поверхности ткани. Ношение маски абсолютно безвредно, главное — соблюдать гигиену и не трогать лицо руками. Евгения Паршина врач аллерголог-иммунолог ЦКБ РАН врач аллерголог-иммунолог ЦКБ РАН

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, маска блокирует проникновение болезнетворных бактерий, которые могут вызвать у человека обострение хронических заболеваний, например бронхита, синусита, гайморита и пневмонии, сообщила Евгения Паршина. Эти болезни диагностируются реже в последние несколько месяцев.

Весной и в начале лета число людей, страдающих от аллергии, сократилось во много раз, подтвердил слова коллеги в беседе с NEWS.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Это связано массовым с ношением масок, которые он считает полезными для здоровья. Они защищают нос, горло и глаза от аллергенов.

При этом Болибок отмечает, что за последний месяц количество аллергиков снова выросло. Врач связывает это в первую очередь с ослаблением масочного режима в общественных местах. Сейчас в большинстве регионов власти лояльно относятся к отсутствию защиты на лицах людей.

Отмечается сезонный всплеск аллергии на пыльцу сорных трав. Число таких пациентов увеличилось. В некоторых случаях она проявляется даже тяжелее, чем это было в прошлые годы. Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог врач аллерголог-иммунолог

Этому явлению есть как минимум два объяснения. Первое — из-за пандемии и закрытия медицинских учреждений многие люди не сделали прививки от аллергии. Второе — во время долгого периода самоизоляции граждане мало контактировали с внешней средой, и их иммунная система ослабла.

После выхода из карантина они начали заражаться всем подряд. Иммунная система не готова к тому, что сейчас на неё набросится большое количество вирусов и бактерий, —​ объясняет Болибок.

Маски защищают человека от аллергенов, но могут спровоцировать у него другие проблемы со здоровьем, сообщила NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие», врач-терапевт Альбина Стрельченко. Закрытие носа и рта ухудшает поступление кислорода в организм. Если носить маску долгое время, может произойти обострение хронических заболеваний дыхательных путей — гайморита, синусита, ринита, тонзиллита.

За последние 10-20 лет в России примерно на 15% выросло количество аллергиков, такие данные сообщила в беседе с NEWS.ru Евгения Паршина. Главная причина этого, по мнению специалиста, — неблагоприятная экологическая обстановка в крупных городах. Кроме того, значительно повысилась выявляемость заболевания. Люди чаще обращаются в медицинские учреждения с тревожными симптомами и реже занимаются самолечением.