Врач предупредил о резком ухудшении слуха из-за коронавируса

Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев предупредил о резком ухудшении слуха из-за коронавирусной инфекции. По словам специалиста, коронавирус является нейротропным вирусом, он бьёт по нервной системе, приводит мнение доктора радио Sputnik.

Поэтому возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости.

В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва, и человек начинает терять слух. Причем могут выпадать как высокие, так и низкие, и средние частоты, — говорит медик.

Второй причиной ухудшения слуха может быть развитие евстахиита, то есть воспаления слизистой оболочки слуховой трубы.

Поскольку вирус попадает к нам воздушно-капельным путем, инфекция, попадая через нос, летит ещё и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва всё в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит, — поясняет Зайцев.

Но с этим случаем бороться проще — достаточно лишь погасить воспаление, и ощущение заложенности уха проходит достаточно быстро, говорит специалист. Однако, в любом случае при ухудшении слуха не стоит заниматься самолечением, а надо обратиться к специалисту. Иначе всё «застрянет» на одном уровне. Специалист же назначит процедуры, препараты, курсы сосудистой терапии и другое, чтобы как можно быстрее восстановить слух.

Ранее сообщалось, что почти четверть пациентов с коронавирусом страдает от проблем со слухом: часто встречается заложенность ушей. Но эти симптомы вылечиваются после выздоровления.