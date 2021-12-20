Врач рассказал, как самостоятельно распознать тромб

Британский профессор Марк Уайтли рассказал, как самостоятельно распознать тромб. Он отметил, что на ноге сгусток похож на воспалённую твёрдую шишку. Тем не менее, несмотря на явные первичные признаки, для полноценной диагностики лучше обратиться к специалистам и не заниматься самолечением, пишет Daily Express.

Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожа поверх неё может быть очень красной, — уточнил специалист.

Он добавил, что если тромб образовался в лёгочной артерии, пациента мучает сухой кашель и затруднённое дыхание. Иногда встречаются кровяные выделения и низкое давление. Также такой тип тромба сопровождается острой болью в груди. В этом случае требуется незамедлительная помощь врача. Если же тромб образовался в глубоких венах, то она будет сильно опухшей.

Чтобы избежать возникновения сгустка, Уайтли рекомендует регулярно двигаться. Особенно это касается тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Также эксперт советует бросить курить.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что повышающие свёртываемость крови препараты и травы могут привести к тромбозу при коронавирусе, так как COVID-19 и так способствует усилению риска возникновения инсульта и тромбозов. Он также перечислил травы, обладающие кровоостанавливающим действием.

Кроме того, эксперт порекомендовал не принимать препараты кальция и витамин D3. Также Болибок призвал пациентов с коронавирусом отказаться от препаратов, снижающих кровоточивость.