Назван способ избежать тяжёлой формы постковидного синдрома

Многие россияне при появлении симптомов коронавируса совершают ошибки, которые приводят к тяжёлому постковидному синдрому. Подобных проблем можно избежать, следуя определённым правилам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
По словам врача, если человек
Дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация растёт. Иногда люди болеют дней десять и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжёлый постковидный синдром, реакция непредсказуемая, — рассказала терапевт.
При этом люди, которые переносят коронавирус относительно легко, недооценивают опасность.
Некоторые пациенты говорят, что у них был ковид, они болели месяц, но ничего не принимали, только противовирусные препараты. Это в корне неправильно: без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьётся постковидный синдром, — предупредила медик.
В таких ситуациях с постковидным синдромом справляться придётся от трёх месяцев и дольше.
Там и голова болит постоянно, ЖКТ и почки травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида, — объяснила Лапа.
По словам врача, главным способом борьбы с COVID-19 является вакцинация.
Ранее медики выяснили, как выражается постковидный синдром при «дельта»-штамме.