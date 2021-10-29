Назван способ избежать тяжёлой формы постковидного синдрома

Многие россияне при появлении симптомов коронавируса совершают ошибки, которые приводят к тяжёлому постковидному синдрому. Подобных проблем можно избежать, следуя определённым правилам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам врача, если человек почувствовал себя нехорошо, у него повысилась температура и есть подозрения на COVID-19, следует сразу обращаться за медицинской помощью. Лапа пояснила, что при каждом случае существует определённый срок, во время которого пациент при правильном лечении быстро выздоравливает.

Дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация растёт. Иногда люди болеют дней десять и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжёлый постковидный синдром, реакция непредсказуемая, — рассказала терапевт.

При этом люди, которые переносят коронавирус относительно легко, недооценивают опасность.

Некоторые пациенты говорят, что у них был ковид, они болели месяц, но ничего не принимали, только противовирусные препараты. Это в корне неправильно: без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьётся постковидный синдром, — предупредила медик.

В таких ситуациях с постковидным синдромом справляться придётся от трёх месяцев и дольше.

Там и голова болит постоянно, ЖКТ и почки травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида, — объяснила Лапа.

По словам врача, главным способом борьбы с COVID-19 является вакцинация.

Ранее медики выяснили, как выражается постковидный синдром при «дельта»-штамме.