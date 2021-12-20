Собянин назвал причину госпитализации 80% пациентов с COVID

80% пациентов, попавших в больницы с коронавирусной инфекцией, несвоевременно обращались за медицинской помощью, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». Ранее он сообщил, что лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре обходится в среднем в 240 тысяч рублей.

И, как правило, здесь (в больницах. — NEWS.ru) оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких 80% сюда попадает, — сказал Собянин.

Ранее градоначальник заявил, что водить новые ограничения из-за COVID-19 в Москве на данный момент не планируется. Он добавил, что всё будет зависеть от обстановки в городе, поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией достаточно динамичная и плохо предсказуемая.

20 декабря количество официально выявленных за сутки заражений коронавирусом достигло 2630, это на 383 меньше, чем днём ранее. В целом по России зафиксировано 27 022 случая заболеваний за 24 часа, это минимальный показатель с 6 октября. По данным оперштаба, в относительном выражении прирост заболевших составил 0,26%.