Ждала за дверью мясника: откуда берётся страх перед врачами

Одна из главных проблем современного здравоохранения — отсутствие ранней диагностики заболеваний. Так, по данным главного онколога РФ Андрея Каприна, каждый пятый рак в России выявляют на третьей-четвёртой стадиях, когда его лечить уже сложно. Поэтому смертность от данного заболевания в первый год составляет 26%. Одна из причин, почему пациенты не спешат на обследования к докторам, — панический страх перед медиками. Это явление называется ятрофобия, ей страдают до 40% россиян. NEWS.ru выяснил, откуда берётся боязнь белого халата.

Буду терпеть до последнего

Анастасия Кузьмина из Москвы на всю жизнь останется глухой на одно ухо. Этот вердикт ей озвучили медики. А началось всё с отита, который врачи районной поликлиники приняли за серную пробку. Девушка пришла туда с жалобами на дискомфорт в слуховом проходе. Участковый терапевт слушала её вполуха. Была занята разговором по телефону. Она попросила медсестру прочистить слуховой проход пациентке. Неожиданно во время процесса из уха пошла кровь вперемешку с гноем. Врачи к такому раскладу не были готовы. Они заявили, что сделать ничего не могут, и рекомендовали Анастасии срочно обратиться в стационар. Девушка отправилась в больницу своим ходом. Её госпитализировали и назначили лечение, которое не помогало. Становилось хуже каждый день. Финальной точкой стал разрыв барабанной перепонки. Анастасию срочно прооперировали. Медики уверяли, что слух скоро восстановится. Но оптимистичные прогнозы не оправдались.

С каждым днём боль только усиливалась, была температура, головные боли. Слух так и не вернулся. Позже мне поставили полную глухоту, без возможности восстановления, — сообщила собеседница NEWS.ru.

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После такой новости Анастасия надолго замкнулась в себе. Начала злоупотреблять алкоголем. Долгая депрессия привела к разводу с мужем. В итоге девушка взяла себя в руки и смирилась с частичной глухотой. Сейчас её жизнь наладилась. Единственный страх, который остался, — перед людьми в белых халатах. К медикам она больше не обращалась и не собирается. Девушка убеждена — врачи скорее калечат, чем лечат.

У жительницы города Новокузнецка Кемеровской области Валерии (имя изменено) негативного опыта общения с медиками не было. Она не боялась врачей. Единственное исключение — проктолог. Как назло, именно по этой части у девушки были проблемы. После родов беспокоил зуд, кровотечение. Многочисленные свечи и мази, купленные по совету аптекаря, не помогали. Валерия всё оттягивала поход к врачу. Почему-то она представляла этого специалиста как бесчувственного мясника. Она была уверена, что врач сделает больно, унизит и пристыдит за сам факт появления болезни. Бегство от недуга могло бы продолжаться долго, пока девушка не упала в обморок на автобусной остановке.

Подоспела скорая. Валерию увезли в больницу, там взяли анализы. Оказалось, что уровень гемоглобина у неё критический. У пациентки диагностировали тяжёлую анемию. Причину выяснять долго не пришлось — малокровие девушка заработала из-за регулярных кровотечений из прямой кишки. Врачи объяснили пациентке — препараты с железом (их назначают при анемии) дадут лишь временный эффект. Лечение бесполезно, если не ликвидировать первопричину. Валерия преодолела свой страх и пошла на приём к доктору, который оказался вежливым и тактичным. Он объяснил, что болезнь запущенная и консервативное лечение уже бесполезно, нужна операция. В тот день Валерия приняла решение, которое повлияло на всю её жизнь, — вмешательству быть. Реабилитационный период был долгий и сложный. Но спустя месяц пациентка почувствовала себя прекрасно. Никаких болей, здоровый цвет лица и много энергии. Уровень гемоглобина в крови девушки пришёл в норму, и деликатная проблема исчезла.

Негативный опыт и детские установки

По оценкам врача-психиатра, онкопсихолога Елены Малаховой, около 40% пациентов в России испытывают страх перед медицинским персоналом. Это явление называется ятрофобия. Люди боятся всех медиков, врачей конкретной специализации или определённых медицинских манипуляций, например, уколов или капельниц. По данным портала DocDoc, чаще всего пациенты опасаются стоматологов (36%). На втором месте идут гинекологи и урологи — 8%. Также в список попали гастроэнтерологи (3,6%), психотерапевты (2,8%), хирурги (0,3%).

Категорическое избегание врачей, постоянное самодиагностирование, самолечение, приобретение лекарств по совету знакомых и «интернет-экспертов», реакция на врачей, проявляющаяся на физическом уровне в виде тремора, тошноты, усиленного потоотделения, и, конечно, закрепившийся страх всего, что связано с медициной, — приборов, кабинетов, стетоскопов — это всё признаки ятрофобии. Об этом рассказала NEWS.ru практический психолог, телеэксперт, телеведущая Юлия Никас.

Истории Анастасии и Валерии иллюстрируют две самые распространённые причины этой боязни, продолжает Елена Малахова. В первом случае страх перед врачами сформировался из собственного негативного опыта. Изначально человек доверял докторам, но медики (по мнению пациента) повели себя грубо и назначили некорректное лечение. У человека в сознании закрепилась установка — ничего хорошего от медиков не жди.

Никто не отменял эмоциональное выгорание врачей. Особенно это заметно, когда в нашей жизни появился коронавирус. Из-за большой нагрузки и усталости они обращаются с пациентами плохо. Не обходится и без откровенного садизма. Также некоторые не углубляются в суть проблемы пациента и назначают некорректное лечение. Опять же, это следствие пандемии и загруженности персонала. Елена Малахова врач-психиатр, онкопсихолог врач-психиатр, онкопсихолог

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Валерия из Сибири боялась медиков по другой распространённой причине — она проецировала на врача фигуру директивного (категоричного, авторитарного) родителя, с которым в детстве был негативный опыт общения. Другими словами, девушке казалось, что в белом халате её встретит не доктор, а строгая мать, которая будет отчитывать за болезнь и накажет, причинив боль. Эксперт добавила, что к таким установкам склонны люди тревожные и мнительные. Это ещё одна распространённая причина.

Страх перед врачами у взрослых людей часто «родом из детства», добавляет Юлия Никас. Большинство маленьких людей боятся врачей, это скорее норма. У одних фобия проходит с возрастом, а кто-то «забирает этот багаж» во взрослую жизнь.

Помните, как мы приходили в детстве в стоматологическую клинику и там кричали дети? Конечно, мы спрашивали родителей: «Мама, а это больно?» Естественно, мама отвечала, что нет. Но получается как-то нелогично: почему тогда ребёнок в комнате врача заливается криками и слезами? Здесь закладывается фундамент этого страха, ребёнок идёт к врачу, ему уже страшно, он настроен таким образом, что представляет себе боль, а на психосоматическом уровне это значит, что он её испытает, даже если по факту процедура будет абсолютно безболезненной. Юлия Никас практический психолог, телеэксперт, телеведущая практический психолог, телеэксперт, телеведущая

Страх перед стоматологами сохраняется и во взрослом возрасте. Врачи этой специализации чаще других сталкиваются с ужасными последствиями ятрофобии. В отсутствие лечения зубы годами разрушаются. Как рассказал NEWS.ru стоматолог, имплантолог, челюстно-лицевой хирург Илья Коробков, существуют две большие группы страхов в стоматологии: страх боли и страх осложнений по вине врача. В первом случае пациенты опасаются, что анестезия не подействует либо врач не сделает её вовсе. Иногда это основано на личном опыте. Бывают плохие анестетики и врачи, которые не умеют правильно выполнять эту манипуляцию.

Во втором случае убедить пациента явно сложнее, во время негативного опыта врачи зачастую, в попытке скрыть свою ошибку, убеждают пациента в мифической «сложной анатомии, при которой выполнение анестезии невозможно». Таких пациентов очень легко переубедить при первой же успешно проведённой манипуляции. Положительный опыт в этом случае мгновенно перекрывает предыдущий, и эмоции пациента прекрасно закрепляют это облегчение в его памяти. Илья Коробков стоматолог, имплантолог, челюстно-лицевой хирург стоматолог, имплантолог, челюстно-лицевой хирург

Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй страх — возможные осложнения лечения по вине врача. По мнению Коробкова, в их появлении часто виноваты сами врачи, которые допускают ошибки. Одни легко поддаются коррекции, а другие приводят к фатальным последствиям.

Побороть и развеять подобные страхи удаётся только после получения кредита доверия, получить который можно либо по авторитетным рекомендациям других пациентов, чаще лично знакомых, либо профессиональным авторитетом и личным обаянием. И уже после первых положительных результатов работы доверие пациента увеличивается, что становится залогом успеха в лечении, — сообщил доктор.

Безнаказанность рождает страх

Как только врач надевает белый халат, у него меняется поведение. Это что-то вроде защитной реакции, щит или панцирь. Он автоматически ставит себя выше пациентов и их родственников, сообщил NEWS.ru медицинский адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян. В разумных пределах это даже полезно, это позволяет не поддаться эмоциям и сохранять объективность. Но часто медики переходят допустимую грань, и начинается хамство и полное отсутствие самокритики.

Его главная причина — в безнаказанности. Это понимают и сами врачи, и пациенты. Врачебное сословие действительно много лет не знало страха, не понимало, что такое отвечать по закону. Сейчас же, если речь идёт о государственной медицинской помощи, то пациент абсолютно бесправен. Надо признать, что жалобы на медиков в ведомства бесполезны, в 90% случаев они не доходят до адресата. Потому что чтобы грамотно её составить, нужны не только медицинские знания, но и юридическая подкованность. Поэтому грубое обращение с пациентами и некорректные назначения остаются на совести медиков. Дмитрий Айвазян медицинский адвокат медицинский адвокат

Во многих случаях в конфликтах с врачами виноваты сами пациенты, добавляет Айвазян. В советское время медиков слушали беспрекословно, с появлением же Интернета каждый сам себе «доктор Google». Сейчас в общественном сознании люди в белых халатах больше похожи на отрицательных героев, чем на докторов Айболитов. Каждое их слово подвергается сомнению, они утратили авторитет в глазах пациентов. Причём это не зависит от статуса и регалий того или иного специалиста. Хамство медиков часто является всего лишь защитной реакцией на грубость пациентов и некорректные действия. На человека же, который попал в больницу в первый раз с серьёзной проблемой, это может произвести неизгладимое впечатление. Он забудет дорогу в учреждение, пока его не доставят туда по скорой.

Далеко не все врачи ведут себя грубо, хороших специалистов по-прежнему больше. Но человек так устроен, что получает то, чего ожидает. Если пациент боится хамства и равнодушия, своим поведением он провоцирует к себе соответствующее отношение. Поэтому очень важно избавиться от ятрофобии, подчёркивает Юлия Никас. Существует множество эффективных техник решения данной проблемы. По словам эксперта, иногда достаточно нескольких сеансов, чтобы страх покинул пациента навсегда.