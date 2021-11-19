Врач рассказал о последствиях самолечения от COVID-19
Главврач Валерий Вечорко сообщил о возможных последствиях самолечения от COVID-19
Ксения Голуб
Ксения Голуб
16:09, 19 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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Коронавирус развивается стремительно, поэтому самолечение в домашних условиях может нести в себе смертельную опасность, сообщил в своём Telegram-канале главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Москвы Валерий Вечорко. По мнению доктора, к этому вирусу нельзя относиться, как к простуде, иначе могут начаться осложнения.
COVID — болезнь, развивающаяся стремительно и непредсказуемо. Заниматься самолечением смертельно опасно. Лечение корректируется в зависимости от степени тяжести течения болезни. Это касается всех препаратов. Принимать решение о назначении может только врач. После пандемии мы столкнёмся с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше,— сообщил Вечорко.
Врач также отметил опасность легкомысленного отношения к данной болезни. Он призвал при первых симптомах ОРВИ обращаться к медикам, чтобы избежать тяжёлых осложнений.
При неправильном или не вовремя начатом лечении риск тяжёлых осложнений и неблагоприятного исхода COVID-19 существенно повышается,— добавил он.
Также доктор напомнил своим подписчиками о том, что каждый организм индивидуален и поэтому то лекарство, что помогло другу или коллеге, другому человеку может серьёзно навредить. Лучшей защитой от коронавируса Вечорко назвал не таблетки, а прививку, маску и социальную дистанцию.
Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 11 субъектах Российской Федерации превысил 60%, а по стране этот показатель составляет 50%.