Врач рассказал о последствиях самолечения от COVID-19

Коронавирус развивается стремительно, поэтому самолечение в домашних условиях может нести в себе смертельную опасность, сообщил в своём Telegram-канале главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Москвы Валерий Вечорко. По мнению доктора, к этому вирусу нельзя относиться, как к простуде, иначе могут начаться осложнения.

COVID — болезнь, развивающаяся стремительно и непредсказуемо. Заниматься самолечением смертельно опасно. Лечение корректируется в зависимости от степени тяжести течения болезни. Это касается всех препаратов. Принимать решение о назначении может только врач. После пандемии мы столкнёмся с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше, — сообщил Вечорко.

Врач также отметил опасность легкомысленного отношения к данной болезни. Он призвал при первых симптомах ОРВИ обращаться к медикам, чтобы избежать тяжёлых осложнений.

При неправильном или не вовремя начатом лечении риск тяжёлых осложнений и неблагоприятного исхода COVID-19 существенно повышается, — добавил он.

Также доктор напомнил своим подписчиками о том, что каждый организм индивидуален и поэтому то лекарство, что помогло другу или коллеге, другому человеку может серьёзно навредить. Лучшей защитой от коронавируса Вечорко назвал не таблетки, а прививку, маску и социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 11 субъектах Российской Федерации превысил 60%, а по стране этот показатель составляет 50%.