Добавила клубнику и веточку мяты — к ужину подаю квас с пузырьками: пенится, искрится, пахнет летом

Беру клубнику, воду, сахар, дрожжи и мяту — за сутки получаю резвый, яркий клубничный квас с пузырьками. Вода — пресно, лимонад — сладко, а этот квас — бомба! Готовится без варки, только смешать и оставить бродить. Получается обалденная вкуснятина: рубиновый цвет, насыщенный ягодный аромат, приятная кислинка и игристая газированность — лучше любого магазинного лимонада.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежей клубники, 1,5–2 л воды, 150 г сахара, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 1–2 веточки мяты. Клубнику вымойте, удалите хвостики, разомните вилкой или толкушкой. В кастрюлю выложите ягодную массу, добавьте сахар, дрожжи и мяту. Залейте тёплой кипячёной водой (около 30°C), перемешайте. Накройте марлей, оставьте при комнатной температуре на 12–24 часа (начнётся брожение). Процедите через мелкое сито или марлю, разлейте в пластиковые бутылки (не доливайте до верха 3–4 см). Закройте крышками и уберите в холодильник ещё на 4–6 часов для насыщения газом. Подавайте охлаждённым с долькой лимона или ягодой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот клубничный квас. Даже те, кто не любит квас, просили добавки. Кстати, вместо мяты можно добавить базилик или лимонную цедру — получится свежий оттенок. Находка, а не рецепт!

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