До прихода гостей час? Без паники — три закуски на Новый год за 30 минут: изысканно, быстро, безумно вкусно! Комбо из простых продуктов. Эти три идеи спасут любой праздник. Они выглядят как кулинарный шедевр, а готовятся буквально за полчаса из простых продуктов. Ваши друзья точно спросят рецепт!

Вам понадобится для всего: упаковка тарталеток, 2–3 тонких армянских лаваша, 250 г творожного сыра, 200–250 г слабосоленой красной рыбы (лосося или форели), 1–2 свежих огурца, 100 г ветчины или хамона, листья салата (айсберг или романо), небольшая головка сыра камамбер или бри, упаковка помидоров черри и шпажки для канапе.

Вся магия в сборке! Для тарталеток взбиваем творожный сыр со свежей зеленью (укропом или петрушкой) и щепоткой перца. Этой нежной массой заполняем тарталетки. Сверху выкладываем по аккуратному слайсу свежего огурца и скрученной в «розочку» полоске красной рыбы.

Для рулетов из лаваша равномерно и тонко намазываем весь лист творожным сыром. Сверху распределяем нарезанную соломкой рыбу и огурец. Плотно скручиваем в тугой рулет, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 15–20 минут — так он легче нарежется на красивые кружочки.

Для канапе на шпажку нанизываем: кусочек ветчины (свернутый в рулетик), маленький листик хрустящего салата, дольку сыра камамбер и половинку помидорки черри. Солим, перчим и сбрызгиваем оливковым маслом.

