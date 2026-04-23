Для этого салата варю только один ингредиент. Весенний салат с кукурузой и огурцами — всего 150 ккал, сытный и сбалансированный

Беру кукурузу, яйца и свежие огурцы — за 10 минут нарезаю салат, который насыщает на 4 часа и не оставляет тяжести. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для правильного питания, когда хочется легкости, но без чувства голода через час.

Получается обалденная вкуснятина: сочные хрустящие огурцы, нежные яйца, сладкая кукуруза и ароматная зелень, а заправка из йогурта или сметаны делает салат нежным и кремовым.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированной кукурузы, 2 огурца, 4 вареных яйца, 1 пучок листового салата, 1 пучок укропа, 2–3 столовые ложки сметаны или натурального йогурта, соль и перец по вкусу. Огурцы нарежьте брусочками, яйца — кубиками, листья салата порвите руками, укроп мелко порубите. Смешайте все ингредиенты с кукурузой, посолите, поперчите, заправьте йогуртом. При желании добавьте отварную курицу или тунца для большей сытости. Подавайте сразу — этот салат исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.