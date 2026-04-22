22 апреля 2026 в 21:33

Смешиваю тунец со сливочным сыром — и не остановиться: балдежная намазка для бутербродов, яиц и тарталеток

Фото: D-NEWS.ru
Намазка для бутербродов из тунца и сливочного сыра — это балдежная закуска, от которой не оторваться. Готовится за 5 минут, а исчезает со стола еще быстрее. Идеально для бутербродов, тарталеток или фаршированных яиц.

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 150 г сливочного сыра, 1 небольшой свежий огурец, пучок зелени, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

С тунца слейте жидкость, разомните вилкой. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. В миске смешайте тунец, сливочный сыр, огурец и зелень, посолите, поперчите. Тщательно перемешайте до однородной массы. Подавайте с хлебом, крекерами, тарталетками или нафаршируйте яйца.

Ранее стало известно, как приготовить картофель «как на костре» — запекаем в соли и муке.

Проверено редакцией
Диетолог рассказала, как снизить холестерин без таблеток
Известный блогер вспомнил, что его поразило после переезда в Россию в 90-е
Жарю шампиньоны и мешаю с корейской морковкой — кушать подано. Обалденный салат съедают за один присест
Пачка теста и 300 граммов фарша — пеку «полосатый» пирог с сочной мясной начинкой. Вкуснее и сочнее чебуреков
Вкусно даже без красной рыбы: вафельный суши-торт — домашние в экстазе от этой вкуснятины
Дарья Иванова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
