Смешиваю тунец со сливочным сыром — и не остановиться: балдежная намазка для бутербродов, яиц и тарталеток

Намазка для бутербродов из тунца и сливочного сыра — это балдежная закуска, от которой не оторваться. Готовится за 5 минут, а исчезает со стола еще быстрее. Идеально для бутербродов, тарталеток или фаршированных яиц.

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 150 г сливочного сыра, 1 небольшой свежий огурец, пучок зелени, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

С тунца слейте жидкость, разомните вилкой. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. В миске смешайте тунец, сливочный сыр, огурец и зелень, посолите, поперчите. Тщательно перемешайте до однородной массы. Подавайте с хлебом, крекерами, тарталетками или нафаршируйте яйца.

