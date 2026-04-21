21 апреля 2026 в 16:01

Огурцы не горчат и не желтеют: сажаю рядом эту зелень и цветы — забываю о болезнях

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы огурцы в теплице не желтели, не горчили и радовали обильным урожаем, их нужно окружить правильными растениями-компаньонами.

Отличный вариант — базилик, который не только уживается с огурцами, но и улучшает их вкус, а его эфирные масла отпугивают тлю и белокрылку. Особенно эффективен фиолетовый базилик — он более компактен и вынослив.

Еще один спаситель — календула: ее корни выделяют вещества, убивающие нематод, а яркие цветы привлекают божьих коровок, которые поедают тлю. Укроп также является классическим партнером — он привлекает наездников — естественных врагов тли, а его аромат улучшает вкус зеленцов.

Лук и чеснок — настоящие санитары теплицы, их фитонциды подавляют развитие грибковых заболеваний и отпугивают паутинного клеща. Такое соседство создаст здоровый микроклимат, и ваши огурцы перестанут болеть, а горечь уйдет навсегда.

Ранее были названы овощи, которые можно посадить на грядку уже сейчас.

Проверено редакцией
Читайте также
Раскрыто, как помочь себе при повышенном давлении до прибытия скорой
Общество
Раскрыто, как помочь себе при повышенном давлении до прибытия скорой
Суд вынес приговоры по делу о хищении при ремонте в патриаршей резиденции
Общество
Суд вынес приговоры по делу о хищении при ремонте в патриаршей резиденции
Родственники ромашек, но как фейерверк цвета — цветы, которые делают сад ярче без хлопот
Общество
Родственники ромашек, но как фейерверк цвета — цветы, которые делают сад ярче без хлопот
Соседи в шоке, когда видят эти «розы»: растут в тени, не болеют и у них нет шипов
Общество
Соседи в шоке, когда видят эти «розы»: растут в тени, не болеют и у них нет шипов
Никаких бархатцев: сажаю в теплицу зелень — помидоры сладкие и нет белокрылки
Общество
Никаких бархатцев: сажаю в теплицу зелень — помидоры сладкие и нет белокрылки
Дарья Иванова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

