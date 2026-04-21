Огурцы не горчат и не желтеют: сажаю рядом эту зелень и цветы — забываю о болезнях

Огурцы не горчат и не желтеют: сажаю рядом эту зелень и цветы — забываю о болезнях

Чтобы огурцы в теплице не желтели, не горчили и радовали обильным урожаем, их нужно окружить правильными растениями-компаньонами.

Отличный вариант — базилик, который не только уживается с огурцами, но и улучшает их вкус, а его эфирные масла отпугивают тлю и белокрылку. Особенно эффективен фиолетовый базилик — он более компактен и вынослив.

Еще один спаситель — календула: ее корни выделяют вещества, убивающие нематод, а яркие цветы привлекают божьих коровок, которые поедают тлю. Укроп также является классическим партнером — он привлекает наездников — естественных врагов тли, а его аромат улучшает вкус зеленцов.

Лук и чеснок — настоящие санитары теплицы, их фитонциды подавляют развитие грибковых заболеваний и отпугивают паутинного клеща. Такое соседство создаст здоровый микроклимат, и ваши огурцы перестанут болеть, а горечь уйдет навсегда.

