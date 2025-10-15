Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:27

Датский гороховый суп с копчеными ребрами. Вкусненько и просто — такой супчик согреет в холод и дожди

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном мороз и вьюга, нет ничего лучше тарелки густого наваристого супа по-датски. Этот рецепт — настоящая легенда, упомянутая ещё в сказке Вильгельма Гауфа «Карлик-Нос», где герцог требовал приготовить датский суп с клёцками. На самом деле это сытный гороховый суп с копчёными свиными рёбрышками — простое, но невероятно ароматное блюдо, которое датские хозяйки варят уже несколько столетий. Такой суп прекрасно согревает, дарит чувство уюта и надолго заряжает энергией, что особенно важно в условиях суровой скандинавской зимы.

Для приготовления вам понадобится: 300 г сушёного гороха, 300 г копчёных свиных рёбрышек, 2 стебля сельдерея, 1 крупная луковица, 2 морковки, 4-5 картофелин, свежий укроп, тимьян и соль по вкусу. Горох заранее замочите на ночь в холодной воде. Утром слейте воду, залейте свежей, добавьте рёбрышки и варите 1-1,5 часа на медленном огне. Затем добавьте нарезанный кубиками картофель, посолите и при необходимости долейте воды. Пока картошка варится, нарежьте морковь кружочками, сельдерей кусочками, лук кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте зажарку в суп вместе с рубленым укропом и тимьяном. Поварите ещё 5-7 минут. Готовый суп должен иметь консистенцию нежного пюре — горох полностью разваривается, создавая густую основу. Подавайте суп горячим, сняв мясо с рёбрышек и нарезав его на порционные кусочки.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
