22 сентября 2025 в 15:57

Цветок, который радует круглый год: сюрприз для вашего подоконника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые комнатные растения способны радовать цветением практически круглый год при правильном уходе и содержании. Эти культуры отличаются особой выносливостью и длительным периодом декоративности, что делает их идеальными для домашнего выращивания. Выбор подходящего растения позволяет создать постоянно цветущий мини-сад на подоконнике.

Среди чемпионов по продолжительности цветения выделяется сенполия (узамбарская фиалка), которая при правильном освещении может цвести без перерыва до десяти месяцев в году. Не менее эффектна пеларгония (комнатная герань), способная формировать новые соцветия даже зимой при достаточном количестве света. Благодаря работе селекционеров были выведены специальные гибриды спатифиллума и антуриума, цветущие практически непрерывно. Для успешного выращивания необходимо обеспечить растениям яркое рассеянное освещение в течение 10-12 часов в сутки, что особенно важно в осенне-зимний период. Температурный режим должен поддерживаться в пределах 18-24 градусов без резких колебаний. Полив осуществляется регулярно, но умеренно, без переувлажнения или пересыхания земляного кома.

Секрет круглогодичного цветения заключается в регулярных подкормках специальными удобрениями для цветущих растений, которые вносят каждые две недели с весны до осени и раз в месяц зимой. Своевременное удаление увядших цветков стимулирует образование новых бутонов. Правильный выбор грунта, ежегодная пересадка и профилактическая обработка от вредителей обеспечивают здоровье растений и их способность к непрерывному цветению.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях.

цветы
растения
квартиры
дома
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
