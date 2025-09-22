«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 17:52

Дачникам рассказали, как не погубить растения в саду

Депутат Чаплин: раннее укрытие может погубить садовые культуры осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раннее укрытие садовых культур на зиму может вызвать выпревание и погубить их, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, переданным LIFE.ru, в этом случае парниковый эффект приведет к повышенной влажности.

Основной принцип успешной зимовки многих садовых культур заключается в том, чтобы избежать не столько вымерзания, сколько выпревания. Это происходит, когда растение укрыто слишком рано, до установления стабильных морозов. В результате под материалом создается парниковый эффект: во время оттепелей скапливается влага, а температура остается повышенной, — добавил Чаплин.

Ранее Чаплин заявил, что председатель СНТ не имеет права требовать установить счетчик электроэнергии на столб. По его словам, даже если подобное решение принято на общем собрании членов товарищества большинством голосов, оно необязательно к исполнению.

До этого депутат предупредил, что расширить дачный участок можно только с официальным согласованием и соблюдением установленных правил. Он подчеркнул, что «прирезать» землю в СНТ реально лишь в том случае, если она примыкает к существующему участку.

