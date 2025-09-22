Дачникам рассказали, как не погубить растения в саду Депутат Чаплин: раннее укрытие может погубить садовые культуры осенью

Раннее укрытие садовых культур на зиму может вызвать выпревание и погубить их, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, переданным LIFE.ru, в этом случае парниковый эффект приведет к повышенной влажности.

Основной принцип успешной зимовки многих садовых культур заключается в том, чтобы избежать не столько вымерзания, сколько выпревания. Это происходит, когда растение укрыто слишком рано, до установления стабильных морозов. В результате под материалом создается парниковый эффект: во время оттепелей скапливается влага, а температура остается повышенной, — добавил Чаплин.

