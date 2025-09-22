«Интервидение-2025»
Выдающийся российский ученый-информатик скончался на 74-м году жизни

Центральный университет сообщил о смерти ученого в области информатики Горбаня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выдающийся российский ученый и преподаватель Александр Горбань скончался на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба Центрального университета. Он запомнился как человек, вдохновлявший студентов и коллег, а также объединявший различные научные школы.

Александр Николаевич являлся доктором физико-математических наук и руководителем совместной лаборатории искусственного интеллекта Центрального университета и AIRI. Кроме того, он входил в правление Международной ассоциации нейроинформатики, демонстрируя признание на мировом уровне.

Научные труды Горбаня внесли значительный вклад в развитие современной науки, оставив после себя важное наследие. В память об ученом руководство университета планирует организовать специальную библиотеку, куда войдет его личная коллекция литературы. В заключение администрация учебного заведения выразила глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и студентам Александра Николаевича.

Ранее на 57-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России Дмитрий Лагачев. По словам актрисы Светланы Шаманди-Бойцовой, ее коллега был выдающимся педагогом и верным другом. Она также подчеркнула, что всего неделю назад они общались, вместе строили планы и смеялись.

