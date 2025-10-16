Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:21

Ученые нашли связь между защитой от вирусов и экстрактом кардамона

Foods: экстракт семян кардамона может активировать защитные механизмы от вирусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы человеческого организма против вирусных инфекций, пишет Foods. Японские ученые из Университета Синсю в сотрудничестве с компанией S&B Foods провели соответствующее исследование. Для получения полезного свойства экстракт необходимо подогреть.

В ходе работы оказалось, что горячий водный экстракт кардамона, а также его основной активный компонент, 1,8-цинеол, значительно усиливают выработку интерферонов I типа. Эти ключевые молекулы играют решающую роль в противовирусной обороне, помогая клеткам распознавать чужеродные вирусные РНК и ДНК. Так, они эффективно останавливают размножение патогенов на самых ранних стадиях инфицирования.

Эксперименты, проведенные на клетках легких человека, продемонстрировали следующий результат: даже натуральные соединения, содержащиеся в обычных пряностях, способны запускать сложные иммунные реакции, чья эффективность сопоставима с действием некоторых лекарственных препаратов. Авторы исследования отмечают, что полученные данные открывают новые перспективы для использования кардамона как безопасного, доступного и потенциально эффективного средства для профилактики различных вирусных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, как определенные специи могут значительно повысить уровень потребления антиоксидантов, которые замедляют старение. Исследование американских ученых показало, что этому способствуют черный перец, корица и гвоздика.

Япония
ученые
вирусы
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль рванул вверх? Курс сегодня, 16 октября, что с долларом, евро и юанем
Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ ответил на агитацию MI6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.