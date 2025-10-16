Ученые нашли связь между защитой от вирусов и экстрактом кардамона

Ученые нашли связь между защитой от вирусов и экстрактом кардамона Foods: экстракт семян кардамона может активировать защитные механизмы от вирусов

Экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы человеческого организма против вирусных инфекций, пишет Foods. Японские ученые из Университета Синсю в сотрудничестве с компанией S&B Foods провели соответствующее исследование. Для получения полезного свойства экстракт необходимо подогреть.

В ходе работы оказалось, что горячий водный экстракт кардамона, а также его основной активный компонент, 1,8-цинеол, значительно усиливают выработку интерферонов I типа. Эти ключевые молекулы играют решающую роль в противовирусной обороне, помогая клеткам распознавать чужеродные вирусные РНК и ДНК. Так, они эффективно останавливают размножение патогенов на самых ранних стадиях инфицирования.

Эксперименты, проведенные на клетках легких человека, продемонстрировали следующий результат: даже натуральные соединения, содержащиеся в обычных пряностях, способны запускать сложные иммунные реакции, чья эффективность сопоставима с действием некоторых лекарственных препаратов. Авторы исследования отмечают, что полученные данные открывают новые перспективы для использования кардамона как безопасного, доступного и потенциально эффективного средства для профилактики различных вирусных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, как определенные специи могут значительно повысить уровень потребления антиоксидантов, которые замедляют старение. Исследование американских ученых показало, что этому способствуют черный перец, корица и гвоздика.