«Знаете, как нас найти»: Полянский о возможности разговора России и Европы

«Знаете, как нас найти»: Полянский о возможности разговора России и Европы Полянский: Россия готова к серьезному разговору с Европой о безопасности

Россия готова к серьезному разговору о безопасности с Европой, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза организации. Он также подчеркнул, что Брюссель знает, где искать представителей РФ.

Захотите серьезного разговора о европейской безопасности, о судьбах нашего общего континента, о том, как сделать его процветающим и безопасным для всех? Мы к этому готовы. И вы знаете, как нас найти, — сказал Полянский.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Будапешт продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что Европа хочет сформулировать гарантии безопасности для Украины в продолжение конфликта с Россией. Он подчеркнул, что указанные гарантии Киеву обсуждаются без учета мнения Москвы, значит, эти гарантии безопасности хотят сформулировать в поддержку продолжения конфликта.