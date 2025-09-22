«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 18:17

Петербуржец пробил голову друга киянкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин пробил голову друга киянкой во время застолья в Петербурге, сообщает Neva.today. Мужчина осужден на семь лет. Его также обязали выплатить потерпевшему 1 млн рублей компенсации.

Суд установил, что 25 декабря 2024 года житель Колпино поссорился с товарищем в квартире на улице Братьев Радченко. Во время ссоры он трижды ударил друга киянкой по голове, а затем пнул его ногой. В результате потерпевший получил телесные повреждения, которые по степени опасности для жизни квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Ранее в Саратовской области 24-летний житель Балакова напал на 29-летнюю бывшую возлюбленную с гаечным ключом после отказа со стороны девушки возобновлять отношения. Инцидент произошел в начале сентября на рабочем месте женщины, где мужчина пытался силой восстановить отношения.

