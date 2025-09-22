«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 18:22

Назван новый замминистра сельского хозяйства России

Мишустин назначил Некрасова замминистра сельского хозяйства России

Роман Некрасов Роман Некрасов Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Романа Некрасова на должность заместителя главы Минсельхоза России, сообщается на официальном портале правовой информации. Соответствующий документ был зарегистрирован еще в субботу, 20 сентября.

Назначить Некрасова Романа Владимировича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, — сказано в распоряжении.

Согласно данным на сайте профильного министерства, с ноября 2018 года он занимал пост директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений. На предыдущей должности Некрасов курировал ключевые направления развития отечественного растениеводства. Его профессиональная компетенция охватывала вопросы механизации сельского хозяйства и внедрения современных агротехнологий.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области может быть применена практика искусственного вызова осадков для борьбы с засухой. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз в настоящее время обсуждает с Росгидрометом и региональными властями возможность проведения мероприятий по стимулированию осадков.

Россия
правительство РФ
Минсельхоз
Михаил Мишустин
