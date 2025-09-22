Эстония попалась на лжи о «нарушении воздушного пространства» Россией Полянский заявил, что Эстония не доказала нарушение РФ воздушного пространства

Эстония не располагает доказательствами того, что Россия якобы нарушила ее воздушное пространство, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза Организации. По данным ТАСС, дипломат подчеркнул, что республика устроила «русофобскую истерику».

Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет, кроме русофобской истерики из Таллина, — подчеркнул Полянский.

В Минобороны РФ заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнули в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения республики являются пустыми и безосновательными. Представитель Кремля отметил, что российские летчики всегда строго соблюдают правила.