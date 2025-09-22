В России предложили учредить антинаграду «За родительское отчуждение»

В России необходимо учредить антинаграду «За родительское отчуждение», заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, планируется, что эта «медаль» будет присуждаться мамам или папам, которые сознательно разрушают связь ребенка со вторым родителем.

Просемейные российские общественные организации «Отцы рядом», «Мужская лига» и «Мужской путь» направили президенту РФ предложение учредить государственную антинаграду — медаль «За родительское отчуждение». Планируется, что она будет присуждаться родителям, сознательно и систематически отчуждающим детей от другого родителя, демонстрирующим пренебрежение обязанностями и разрушающим семейные связи ради личных интересов, — пояснил Курбаков.

Он отметил, что антинаграда символизирует отрицательное отношение общества к безответственности и призвана подчеркнуть негативные последствия таких действий для ребенка. Кроме того, по словам общественника, предлагается установить обязательную процедуру психокоррекции для родителей, уличенных в отчуждении.

Помимо «медали» предлагается также законодательно установить обязательную процедуру психокоррекции с записью видео и аудиоматериалов экспертиз для дальнейшего возможного рецензирования. Если отчуждающий родитель отказывается проходить процедуру психокоррекции, сначала он привлекается к административной ответственности, а затем и уголовной — по статье 330 УК РФ «Самоуправство», — резюмировал Курбаков.

