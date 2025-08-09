Цветет с июня до снега — шапки размером с арбуз! Ни капризов, ни проблем!

Гортензия «дансинг энджел» — танцующие ангелы в вашем саду! Этот роскошный многолетник с гигантскими белоснежными соцветиями станет главной солисткой вашего сада. Когда распускаются ее пышные шары диаметром до 25 см, кажется, будто в ветвях действительно замерли танцующие ангелы.

Гортензия особенно хороша тем, что сохраняет декоративность с июня до поздней осени. Ее цветы сначала нежно-кремовые, затем становятся ослепительно белыми, а к сентябрю приобретают розоватый оттенок. Даже зимой засушенные соцветия выглядят эффектно.

Растение предпочитает полутень и кислые почвы. Главный секрет ухода — регулярный полив (гортензия буквально «пьет» воду) и подкормки для пышного цветения. На зиму в средней полосе лучше укрыть — тогда каждый год вас будет ждать это белое чудо.

Посадите «дансинг энджел» у беседки или у входа в дом — и вы получите живой букет, который не вянет все лето. Эта гортензия не требует сложного ухода, но дарит столько радости, что кажется настоящим волшебством!

