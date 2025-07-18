Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 18:05

Что такое васаби, чем полезна японская приправа и из чего ее делают

Что такое васаби Что такое васаби Фото: Shutterstock/FOTODOM

Васаби — многолетнее травянистое растение из семейства капустных, известное как «японский хрен». Настоящий васаби получают из корневища этого растения, которое растет в условиях холодной проточной воды горных рек Японии и некоторых других стран. Зачем нужно есть васаби, из чего его делают и с чем его есть — читайте у нас в статье.

Особенности растения васаби

Васаби — травянистое растение высотой до 45 см с округлыми или сердцевидными листьями и мелкими белыми цветками. Его корневище — мясистое, светло-зеленого цвета, именно оно используется для приготовления знаменитой острой приправы. Васаби выращивают двумя способами: в природных условиях в холодной проточной воде (хон-васаби) и на огородах. Первый способ дает более качественный и ароматный продукт.

Из чего делают васаби

Настоящий васаби делают из свежего корневища Eutrema japonicum. Для приготовления приправы корень натирают на специальной терке до получения пасты с характерным острым, пряным вкусом и ароматом. Из-за сложности выращивания и высокой стоимости настоящего васаби в большинстве ресторанов мира используют заменители — смесь хрена, горчицы и пищевого красителя зеленого цвета. Этот «васаби» похож по вкусу, но уступает по аромату и нежности оригиналу.

Васаби: польза и вред Васаби: польза и вред Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отличить настоящий васаби от заменителей?

  • Состав. Настоящий васаби содержит только измельченное корневище без добавок. Подделка обычно содержит порошок хрена, горчицу, кукурузный крахмал и зеленые пищевые красители.

  • Вкус и аромат. Настоящий васаби обладает мягкой, слегка сладковатой остротой, которая быстро проходит и оставляет приятное послевкусие. Имитация — более резкая, агрессивная.

  • Цвет и консистенция. Натертый корень васаби имеет бледно-зеленый оттенок и слегка зернистую текстуру. Подделка — ярко-зеленого цвета и гладкой пастообразной консистенции.

  • Растворимость. Если развести васаби в соевом соусе, настоящий васаби не растворяется полностью, остаются мелкие частицы зеленого цвета. Имитация растворяется полностью, превращаясь в однородную жидкость.

  • Свежесть. Настоящий васаби быстро теряет вкус и аромат — его лучше натирать непосредственно перед употреблением. Подделка сохраняет вкус дольше, но это искусственный эффект.

Из чего делают васаби? Из чего делают васаби? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему васаби так ценится

  • Васаби обладает выраженным острым вкусом, который быстро проходит, не оставляя жжения во рту.

  • В приправе содержатся изотиоцианаты — вещества с антимикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они помогают предотвращать рост бактерий, в том числе вызывающих кариес, и способствуют укреплению иммунитета.

  • Васаби стимулирует выработку пищеварительных ферментов и улучшает аппетит.

  • Настоящий васаби традиционно подают к суши и сашими, так как он подчеркивает вкус рыбы и обладает антисептическим действием.

Васаби — это не просто приправа, а уникальное растение с богатой историей и полезными свойствами. Настоящий васаби делают из корневища Eutrema japonicum, выращенного в особых условиях. Несмотря на то, что в большинстве стран васаби заменяют смесью хрена и красителей, ценители японской кухни предпочитают оригинальный продукт за его неповторимый вкус и аромат.

Посмотрите подборку из 7 рецептов лисичек у нас на сайте.

Япония
кулинария
кухня
приправы
специи
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подтвердил настрой на дипломатическое разрешение кризиса на Украине
Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат пояснил свои слова
Пентагон всполошился из-за китайских сотрудников Microsoft
На Украине развеяли мифы о мощи ВСУ
Никита Михалков впервые появился на публике после долгого отсутствия
В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины
Клара Новикова раскрыла, общается ли она с Региной Дубовицкой
«Куча мусора»: Трамп жестко высказался о WSJ после одной неприятной статьи
Российский турист подвергся атаке португальского кораблика
Редкое заболевание убило мужчину за несколько месяцев до свадьбы
Москвичам пообещали приятные ночи
Сразу двух туристов нашли в лужах крови на популярном курорте
Российская авиабомба разнесла пункт дислокации ВСУ вместе с личным составом
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной
Драка Смолова, взятки «Торпедо», нелегальные ставки: главные скандалы РПЛ
Обучение солдат ВСУ в Польше чуть не стоило жизни военному из Канады
«Авось повезет»: в Раде оценили совет Трампа Зеленскому наступать
Главу Евродипломатии разнесли за слова о санкциях против России
Мерц внезапно накинулся на фон дер Ляйен из-за Украины
Эрдоган предложил Путину одну инициативу по Украине
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.