Что такое васаби, чем полезна японская приправа и из чего ее делают

Васаби — многолетнее травянистое растение из семейства капустных, известное как «японский хрен». Настоящий васаби получают из корневища этого растения, которое растет в условиях холодной проточной воды горных рек Японии и некоторых других стран. Зачем нужно есть васаби, из чего его делают и с чем его есть — читайте у нас в статье.
Особенности растения васаби
Васаби — травянистое растение высотой до 45 см с округлыми или сердцевидными листьями и мелкими белыми цветками. Его корневище — мясистое, светло-зеленого цвета, именно оно используется для приготовления знаменитой острой приправы. Васаби выращивают двумя способами: в природных условиях в холодной проточной воде (хон-васаби) и на огородах. Первый способ дает более качественный и ароматный продукт.
Из чего делают васаби
Настоящий васаби делают из свежего корневища Eutrema japonicum. Для приготовления приправы корень натирают на специальной терке до получения пасты с характерным острым, пряным вкусом и ароматом. Из-за сложности выращивания и высокой стоимости настоящего васаби в большинстве ресторанов мира используют заменители — смесь хрена, горчицы и пищевого красителя зеленого цвета. Этот «васаби» похож по вкусу, но уступает по аромату и нежности оригиналу.
Как отличить настоящий васаби от заменителей?
Состав. Настоящий васаби содержит только измельченное корневище без добавок. Подделка обычно содержит порошок хрена, горчицу, кукурузный крахмал и зеленые пищевые красители.
Вкус и аромат. Настоящий васаби обладает мягкой, слегка сладковатой остротой, которая быстро проходит и оставляет приятное послевкусие. Имитация — более резкая, агрессивная.
Цвет и консистенция. Натертый корень васаби имеет бледно-зеленый оттенок и слегка зернистую текстуру. Подделка — ярко-зеленого цвета и гладкой пастообразной консистенции.
Растворимость. Если развести васаби в соевом соусе, настоящий васаби не растворяется полностью, остаются мелкие частицы зеленого цвета. Имитация растворяется полностью, превращаясь в однородную жидкость.
Свежесть. Настоящий васаби быстро теряет вкус и аромат — его лучше натирать непосредственно перед употреблением. Подделка сохраняет вкус дольше, но это искусственный эффект.
Почему васаби так ценится
Васаби обладает выраженным острым вкусом, который быстро проходит, не оставляя жжения во рту.
В приправе содержатся изотиоцианаты — вещества с антимикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они помогают предотвращать рост бактерий, в том числе вызывающих кариес, и способствуют укреплению иммунитета.
Васаби стимулирует выработку пищеварительных ферментов и улучшает аппетит.
Настоящий васаби традиционно подают к суши и сашими, так как он подчеркивает вкус рыбы и обладает антисептическим действием.
Васаби — это не просто приправа, а уникальное растение с богатой историей и полезными свойствами. Настоящий васаби делают из корневища Eutrema japonicum, выращенного в особых условиях. Несмотря на то, что в большинстве стран васаби заменяют смесью хрена и красителей, ценители японской кухни предпочитают оригинальный продукт за его неповторимый вкус и аромат.
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