Врач объяснила, чем грозит самолечение кариеса

Повышенный спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов вызывает серьезные опасения, заявила в разговоре с NEWS.ru главный врач стоматологической клиники Нина Сёмина. Она пояснила, что при самолечении бактерии из кариозной полости никуда не деваются и продолжают разрушать зуб.

Важно понимать, что внутри кариозной полости содержится огромное количество бактерий, которые активно разрушают структуру зуба. Эти микроорганизмы могут проникать в глубокие слои, повреждая пульпу — мягкие ткани, содержащие нервы и кровеносные сосуды. Закрытие кариозной полости пломбировочным материалом без предварительной очистки от инфицированных тканей не только не решает проблему, но и усугубляет ее, — рассказала специалист.

Кроме того, отметила Сёмина, следует помнить, что пломбировочный материал не должен «лежать» на десне, поскольку это может привести к воспалению и другим осложнениям, а самодельные пломбы, как правило, долго не держатся, указала она.

Ранее стало известно, что в российской стоматологической клинике во время процедуры взорвался аппарат для чистки зубов AirFlow. Устройство лопнуло с громким хлопком во время процедуры, когда врач поднес его ко рту пациента.

Стоматолог, работавший с аппаратом, пояснил, что видео только сейчас распространилось по соцсетям, однако случилось все уже давно. По его словам, ни пациент, ни сотрудники клиники не пострадали, отделавшись легким испугом.