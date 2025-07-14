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14 июля 2025 в 15:07

Врач объяснила, чем грозит самолечение кариеса

Врач-стоматолог Сёмина: самостоятельное пломбирование зубов чревато осложнениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышенный спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов вызывает серьезные опасения, заявила в разговоре с NEWS.ru главный врач стоматологической клиники Нина Сёмина. Она пояснила, что при самолечении бактерии из кариозной полости никуда не деваются и продолжают разрушать зуб.

Важно понимать, что внутри кариозной полости содержится огромное количество бактерий, которые активно разрушают структуру зуба. Эти микроорганизмы могут проникать в глубокие слои, повреждая пульпу — мягкие ткани, содержащие нервы и кровеносные сосуды. Закрытие кариозной полости пломбировочным материалом без предварительной очистки от инфицированных тканей не только не решает проблему, но и усугубляет ее, — рассказала специалист.

Кроме того, отметила Сёмина, следует помнить, что пломбировочный материал не должен «лежать» на десне, поскольку это может привести к воспалению и другим осложнениям, а самодельные пломбы, как правило, долго не держатся, указала она.

Ранее стало известно, что в российской стоматологической клинике во время процедуры взорвался аппарат для чистки зубов AirFlow. Устройство лопнуло с громким хлопком во время процедуры, когда врач поднес его ко рту пациента.

Стоматолог, работавший с аппаратом, пояснил, что видео только сейчас распространилось по соцсетям, однако случилось все уже давно. По его словам, ни пациент, ни сотрудники клиники не пострадали, отделавшись легким испугом.

зубы
стоматологи
самолечение
советы
Анна Акимова
А. Акимова
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