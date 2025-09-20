«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 09:35

Забудь о долгой готовке: этот пирог жарится как омлет! Быстрый сочный пирог с капустой и сметаной на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог с капустой и сметаной на сковороде — настоящее спасение для тех, кто любит вкусно поесть, но не хочет долго стоять у плиты. Он готовится быстрее, чем пицца, но получается невероятно сочным, ароматным и сытным. Хрустящая корочка, нежная начинка и легкая кислинка сметаны создают идеальный баланс вкусов. Этот пирог станет вашим любимым блюдом на ужин или обед — просто, быстро и очень вкусно!

Вам понадобится: 300 г капусты, 1 луковица, 2 яйца, 5 ст. л. сметаны, 4 ст. л. муки, 1/2 ч. л. соды, соль, перец, растительное масло. Капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук до золотистости, добавьте капусту, тушите под крышкой 10 минут. Взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, соду, соль и перец. Смешайте с остывшей капустой. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте тесто, разровняйте. Готовьте под крышкой на среднем огне 15 минут. Аккуратно переверните, жарьте еще 5–7 минут до румяности. Подавайте со сметаной.

капуста
рецепты
пироги
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
