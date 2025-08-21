Быстрый ПП-завтрак: кабачковые оладьи за 5 минут! Полезно и очень просто

Быстрый ПП-завтрак: кабачковые оладьи за 5 минут! Идеальное решение для тех, кто ценит своё время, но не хочет жертвовать вкусом и пользой. Нежные оладьи с кабачком — сытно, полезно и очень просто!

Ингредиенты

Кабачок — 300 г

Яйца — 3 шт.

Мука — 100 г

Молоко — 200 мл

Соль — по вкусу

Сушёный чеснок — 1/2 ч. л.

Специи — по вкусу

Зелень — по желанию

Для соуса

Сметана — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — небольшой пучок

Соль — щепотка

Приготовление

Кабачок натрите на мелкой тёрке и слегка отожмите. В миске смешайте яйца, молоко, муку, соль и специи. Добавьте кабачок и перемешайте. Жарьте на антипригарной сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны. Для соуса смешайте сметану с измельчённым чесноком, укропом и солью.

Совет: подавайте оладьи тёплыми с соусом и свежими овощами!

