Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:00

Быстрый ПП-завтрак: кабачковые оладьи за 5 минут! Полезно и очень просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый ПП-завтрак: кабачковые оладьи за 5 минут! Идеальное решение для тех, кто ценит своё время, но не хочет жертвовать вкусом и пользой. Нежные оладьи с кабачком — сытно, полезно и очень просто!

Ингредиенты

  • Кабачок — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 100 г
  • Молоко — 200 мл
  • Соль — по вкусу
  • Сушёный чеснок — 1/2 ч. л.
  • Специи — по вкусу
  • Зелень — по желанию

Для соуса

  • Сметана — 100 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп — небольшой пучок
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Кабачок натрите на мелкой тёрке и слегка отожмите. В миске смешайте яйца, молоко, муку, соль и специи. Добавьте кабачок и перемешайте.
  2. Жарьте на антипригарной сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны. Для соуса смешайте сметану с измельчённым чесноком, укропом и солью.

Совет: подавайте оладьи тёплыми с соусом и свежими овощами!

Ранее мы готовили оладьи-пиццу на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.

кабачки
оладьи
панкейки
похудение
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нацистское наследие»: депутат об аресте украинских священников
В Армении суд продлил арест архиепископа Баграта
«Нелепая хитрость»: в ГД высказались об изменении границ на Украине
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов
Российских чиновников и волонтеров могу пересадить в бронемашины
Учитель раскрыла главное правило безопасного поведения в школе
Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта
Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар
Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает
Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи
ВСУ пришлось сдать заградотряд российским военным
В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине
Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд
Как жить проще и тратить меньше — не только денег, но и сил
Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов
Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой
Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск
Садоводам напомнили об опасности падалицы
Адвокат Павла Прилучного пожаловалась на угрозу жизни от неизвестных мужчин
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.