Быстрый ПП-завтрак: кабачковые оладьи за 5 минут! Полезно и очень просто

Быстрый ПП-завтрак: кабачковые оладьи за 5 минут! Идеальное решение для тех, кто ценит своё время, но не хочет жертвовать вкусом и пользой. Нежные оладьи с кабачком — сытно, полезно и очень просто!
Ингредиенты
- Кабачок — 300 г
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 100 г
- Молоко — 200 мл
- Соль — по вкусу
- Сушёный чеснок — 1/2 ч. л.
- Специи — по вкусу
- Зелень — по желанию
Для соуса
- Сметана — 100 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Укроп — небольшой пучок
- Соль — щепотка
Приготовление
- Кабачок натрите на мелкой тёрке и слегка отожмите. В миске смешайте яйца, молоко, муку, соль и специи. Добавьте кабачок и перемешайте.
- Жарьте на антипригарной сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны. Для соуса смешайте сметану с измельчённым чесноком, укропом и солью.
Совет: подавайте оладьи тёплыми с соусом и свежими овощами!
