Попробовала оладьи на растительном молоке! Без яиц и готовить просто! Банановые панкейки на миндальном молоке — нежность без яиц и молока! Идеальный завтрак для всех. Пышные, ароматные и такие простые — пальчики оближешь!

Ингредиенты

Миндальное/овсяное/кокосовое молоко — 200 мл

Мука (рисовая/пшеничная) — 150 г

Банан — 130 г (1 крупный)

Ванилин — щепотка

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Для подачи:

Свежий банан, ягоды, листики мяты.

Приготовление

Разомните банан вилкой, влейте растительное молоко (миндальное, например, придает ореховый вкус и легкость). Добавьте муку, разрыхлитель, ванилин и соль, перемешайте до гладкости. Жарьте на сухой антипригарной сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Подавайте с ягодами и каплей мёда.

