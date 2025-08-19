Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 13:00

Попробовала оладьи на растительном молоке! Без яиц и готовить просто

Попробовала оладьи на растительном молоке! Без яиц и готовить просто! Банановые панкейки на миндальном молоке — нежность без яиц и молока! Идеальный завтрак для всех. Пышные, ароматные и такие простые — пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Миндальное/овсяное/кокосовое молоко — 200 мл
  • Мука (рисовая/пшеничная) — 150 г
  • Банан — 130 г (1 крупный)
  • Ванилин — щепотка
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Для подачи:

  • Свежий банан, ягоды, листики мяты.

Приготовление

  1. Разомните банан вилкой, влейте растительное молоко (миндальное, например, придает ореховый вкус и легкость). Добавьте муку, разрыхлитель, ванилин и соль, перемешайте до гладкости.
  2. Жарьте на сухой антипригарной сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Подавайте с ягодами и каплей мёда.

