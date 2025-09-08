Мясо в молоке: странный рецепт, который сводит с ума вкусом

Приготовление мяса в молоке — необычный метод, который позволяет получить невероятно нежное и сочное блюдо. Молоко действует как натуральный маринад, смягчая волокна мяса и придавая ему особую мягкость. Этот способ особенно хорош для более жестких сортов мяса, превращая их в деликатес.

500 г говядины или свинины нарезают крупными кусками. Обжаривают на сильном огне до румяной корочки со всех сторон. Перекладывают мясо в глубокую посуду, заливают молоком так, чтобы оно полностью покрывало куски. Добавляют несколько зубчиков чеснока, веточку розмарина и перец горошком. Тушат под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости. В конце приготовления солят по вкусу. Молоко свернется и образует нежный соус.

